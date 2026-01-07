前奧運選手大推「Jeffing跑步法」超適合新手
Google 香港 2025 年度搜尋榜出爐：DeepSeek 奪冠！AI 工具佔據半壁江山
Google 香港 2025 年度熱搜榜單分析：DeepSeek、iPhone 17、大 S 榜上有名，從「搜尋 AI」演變成「用 AI 搜尋」的新趨勢。
Google 香港今日正式公布 2025 年度搜尋榜，透過大數據揭示過去一年香港人最關注的人、事、物。今年的榜單顯現出一個極為明顯的技術轉向：AI 已深入港人生活。在十大熱搜關鍵字中，AI 相關工具竟然佔據了四個席位，反映出香港讀者對科技應用的極高熱忱 。
AI 工具大爆發：DeepSeek 榮登榜首
在 2025 年，「搜尋 AI」已經成為港人的日常。熱搜關鍵字第一位由 DeepSeek 奪得，緊隨其後的 AI 工具還包括 Grok、豆包 以及 Google Gemini 。這顯示香港用戶不再只是好奇 AI 是什麼，而是積極在不同平台間探索最適合自己的生產力工具。
2025 年度 Google 十大熱搜關鍵字：
DeepSeek
宏福苑
大 S
方大同
iPhone 17
Grok
豆包
Google Gemini
新聞女王 2
哪吒之魔童鬧海
👉DeepSeek V3.2 正式版上線：推理能力大幅增強不遜 GPT-5
👉還是 Apple 你最好？據報 iPhone 17 系列暢銷擔大旗成雙 11 手機市場中「最大贏家」
👉Elon Musk 轉賀圖 Grok 成香港第一 app，清醒網民直指因為無競爭
👉Google Gemini AI 指令全攻略｜Google 官方五大類、共 40 個 AI 必學秘技：Gemini 隱藏功能、旅遊、工作全面自動化
生活科技與娛樂：iPhone 17 與《新聞女王 2》
除了 AI 外，硬體與娛樂依然是熱搜常客。iPhone 17 順理成章登上熱搜關鍵字第五位，顯示果粉對於新一代智能電話（Smartphone）的持續關注 。娛樂方面，藝人 大 S、方大同 成為話題中心，而本土劇集 《新聞女王 2》 與動畫電影 《哪吒之魔童鬧海》 分別排在第九及第十位 。
本地與環球頭條：大火、天氣與社會議題
在本地時事方面，大埔 「宏福苑」 慘劇位列熱搜關鍵字第二及本地頭條榜首 。天氣議題如 「黑雨」、「超強颱風樺加沙」 以及公共衛生議題如 「基孔肯雅熱」、「太空油毒品」 亦備受關注 。環球方面，網絡熱話 「紅姐」 事件及 「關稅」 政策則成為港人關心的焦點 。
搜尋新趨勢：從口語化提問到「用 AI 搜尋」
Google 指出，搜尋行為正發生本質上的改變。隨著 AI 模式（AI Mode）與 AI 摘要（AI Overviews）功能的普及，港人更傾向以口語化提問。例如在颱風襲港期間，用戶不再只搜尋「颱風」，而是問「幾點掛 8 號風球」、「打風用咩膠紙」等生活化問題 。此外，透過 Google 智慧鏡頭辨識詐騙內容或搜尋肉眼所見之物，也成為了 2025 年的新常態 。
