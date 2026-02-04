Google 4﹒6星！台北１景點連外國人也愛，網友讚：可玩一整天、CP值世界第一

台灣擁有眾多知名觀光景點，如西門町、台北101、九份等等，長期以來吸引了無數國內外遊客。然而，近期一個意想不到的景點引起了廣泛關注，一名網友分享了自己在炎炎夏日造訪台北動物園的經驗，意外發現園內遊客絡繹不絕，不僅有台灣人，更有許多外國觀光客，讓他感到好奇「台北動物園很強嗎？」問題一出，掀起討論，就有網友直言，「去過其他動物園，木柵CP值真的很高」。

外國遊客愛去台北市立動物園

一名網友在PTT論壇以「台北動物園很強嗎」為題發文，表示他最近到台北動物園遊玩，原本以為炎熱天氣會讓遊客寥寥無幾，沒想到眼前的景象令他大吃一驚，園內不僅有家長帶著孩子、情侶約會，還有許多來自香港、歐美和韓國的外國遊客，讓他不禁好奇發問「台北動物園在世界算有名嗎？」

▲網友詢問：台北動物園很強嗎？（圖片來源：PTT）

網友稱讚台北市立動物園CP值高

對於原PO的疑問，許多網友紛紛對台北市立動物園表達肯定，「CP值應該是世界第一」「真的很強，這種票價跟品質，真的是世界級水準」「缺點是戶外太熱，其他都不錯」「花不到200元逛一天欸」「便宜到哭，可以晃一天」「便宜，方便，動物多，園區大，附近有纜車景點健走」「想看的都看得到，不錯啊」。

▲網友稱讚台北動物園票價便宜、交通方便、動物多。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

網友分享造訪其他國家動物園經驗

去過國外動物園的網友也分享經驗，「去了很多國家，沒看過這麼便宜的」「強到爆炸，日本有些動物園大小大概就木柵一個區域而已」「去過新加坡、澳洲，都10倍以上票價」「上次看到韓國人說好像是亞洲最大動物園」「去過亞洲其他動物園，木柵是我心中排名前幾名的，主要是覺得園方滿用心在照顧動物，票超便宜，而且交通方便」。

台北市立動物園票價與評論

台北市立動物園門票方面，普通人票價為每人100元、台北市民60元、優待票50元、團體票70元。實際查看Google評論，台北市立動物園在68859則評論中，平均獲得4.6顆星。而觀光署觀光統計資料庫的數據顯示，台北市立動物園2024年１～５月的造訪人數為126萬3618人。

▲許多網友認為，台北動物園贏過國外的動物園。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

台北市立動物園

地址：台北市文山區新光路2段30號

電話：0229382300#630

時間：週一至日09：00～17：00

其他：全票100元／優待票50元

觀光署觀光統計資料庫

網址：https://stat.taiwan.net.tw/

