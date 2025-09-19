貓狗人道毀滅四年新高 去年581隻爆升七成
Google AI 全面升級：NotebookLM ＋Whisk 變身最強學習神器，Gemini 挑戰 ChatGPT 地位？
「如果呢個世界只可以學一個 AI 工具，你會揀邊個？」
過去一年，大家嘅答案可能非 嘅 莫屬。但市場變得太快，最近 旗下嘅 Gemini 急起直追，唔單止喺手機應用程式市場帶來衝擊，仲推出咗幾個超實用嘅免費新功能，特別係學習神器 NotebookLM 嘅重大更新，簡直係所有學生同職場學習者嘅福音！
今次我哋會同你實測 Gemini 嘅最新動向，睇下佢點樣挑戰 ChatGPT 嘅「一哥」地位，並深入拆解 NotebookLM 點樣由一份普通 Notes，自動變成溫習卡、小測驗，甚至搵嚟兩個 AI DJ 同你開咪辯論！
Gemini 真係勁過 ChatGPT？由 App Store 排名講起
唔講你唔知，根據市場分析機構報告， App 喺今年五月嘅下載量同收入，一度超越 ChatGPT，衝上 榜首。呢個現象背後，代表緊 AI 市場已經由「一家獨大」慢慢走向「百家爭鳴」嘅時代。
唔止下載量，Gemini 的秘密武器：全面整合 Google 生態
Gemini 嘅最大優勢，在於佢同 Google Workspace、 等自家產品嘅無縫整合。當你已經習慣用 Google Drive 儲存文件、用 Gmail 處理郵件，Gemini 就能夠更輕易地融入你嘅工作流，呢種「生態圈優勢」係其他獨立 AI 工具暫時難以企及嘅。
喺 Google 嘅 AI 實驗室（類似 嘅地方）入面，總有啲驚喜嘅小工具跑出嚟，而 Whisk 就係其中一個代表。佢嘅定位非常清晰：簡單、好玩、即時見到效果。佢背後其實係 Google 強大嘅圖像生成模型 Imagen 嘅技術展示。
核心功能一覽 (Star Features)
頭像卡通化： 只需要上傳你嘅相，就可以快速生成唔同風格嘅貼紙、卡通公仔。
隨機風格組合： 呢個係最好玩嘅地方。你可以隨機組合「主題 + 場景 + 風格」，例如「一隻喺太空食緊雪糕嘅貓，配上梵高風格」，佢都可以即時生成俾你。
一鍵變動畫： 當你揀啱心水嘅靜態圖之後，可以利用 Veo 模型嘅雛形技術，一鍵為圖像加入簡單嘅動態效果，變成有趣嘅 GIF 或短片。
應用場景：由 Social Media 到日常玩樂 (Application Scenario)
Whisk 嘅應用場景非常生活化：
朋友之間嘅 Meme 圖： 即時將朋友嘅樣變成搞笑貼紙，喺 WhatsApp、Telegram 度互傳。
激發創意： 就算冇特定目的，單係玩下啲隨機組合，都已經可以激發無限創意靈感。
實測 Google 最新 AI 學習神器：NotebookLM
唔係一個普通嘅筆記 App。你可以將你手上嘅任何資料——上堂嘅 Notes、PDF 論文、公司文件、甚至係 YouTube 影片連結——直接掉入去，然後佢就會變成你嘅專屬互動學習夥伴。
最近 Google I/O 大會上，NotebookLM 發表咗幾個顛覆性嘅新功能，完全改變咗溫習同消化資訊嘅方式。
功能一：自動生成你的專屬「溫習卡」與「小測驗」
以前溫書要自己「劃重點」、整 Flashcard，過程又慢又痛苦。而家你只需要將成份 Notes upload 上去，NotebookLM 就可以一鍵幫你自動生成：
Flashcards (溫習卡): 自動抽取核心概念同關鍵字，變成一張張問答卡，等你隨時自我測驗。
Quiz (小測驗): 根據你提供嘅內容，出返一份選擇題或填充題，即時考驗你嘅吸收程度。
呢個功能對於需要應付考試嘅學生，或者要快速上手新知識嘅打工仔嚟講，絕對係慳時間嘅神器。
功能二：AI 電台 DJ 開咪，將筆記變成「懶人包」同「深度對談」
呢個係 NotebookLM 今次最誇張嘅更新——Audio Overviews。佢唔再只係顯示文字，而係直接將你份 Notes 變成一個「有聲節目」，仲有唔同模式俾你揀：
懶人包 (Synopsis): 趕時間？AI DJ 會用幾分鐘，快速總結你成份筆記嘅重點。
深度對談 (Q&A): 想深入啲？兩個 AI DJ 會用一問一答嘅形式，模擬一場深度訪談，將複雜概念拆解得更易明。
點只讀書咁簡單？AI DJ 仲可以同你「開拖辯論」！
最瘋狂嘅功能嚟喇！如果你想從唔同角度思考，可以揀 「開拖辯論 (Debate)」 模式。兩個 AI DJ 會針對你份 Notes 嘅主題，即場展開一場正反方辯論，將一個議題嘅兩面性完整呈現俾你睇。
想像一下，以前要搵同學同你「對辯」先做到嘅事，而家 AI 隨時 stand by 同你「開拖」，呢種互動學習體驗，絕對可以激發更多批判性思考。
同場加映：Google Vids 登場，AI 自動幫你剪片
除咗學習工具，Google 亦都推出咗 AI 影片生成工具 。佢結合咗影片、圖像同背景音樂，你只需要輸入簡單指令，就可以快速生成一段適用於業務介紹、教學說明嘅短片。雖然功能仲未完全取代專業剪輯，但對於需要快速產出影片內容嘅 Marketer 同小編嚟講，已經非常方便。
2025 年的 AI 生存法則：點樣搵到最啱你嘅 AI 工具箱？
見到咁多新工具，係咪覺得好興奮，但又開始有啲選擇困難？其實喺 2025 年，AI 唔會再係一兩個工具玩晒。你需要嘅唔係「邊個最強」，而係一個最適合你嘅「AI 工具箱」。
心態一：「唔使錢，試咗先」係硬道理
好似 NotebookLM 呢類免費又強大嘅工具，絕對值得你第一時間去試玩。喺試玩嘅過程入面，你自然會慢慢發現邊啲功能最幫到你手，邊啲只係「gimmick」。唔好諗咁多，唔使錢嘅就試咗先！
心態二：由解決一個工作小問題開始
與其追求學識所有 AI 工具，不如由一個你每日都會遇到嘅小問題開始。例如：
「點樣可以快啲寫完 email？」
「開會啲錄音點樣自動變返文字紀錄？」
「呢份幾十頁嘅報告，有冇得 3 分鐘睇完重點？」
當你帶住呢啲明確嘅問題去搵 AI 幫手，你嘅學習路徑就會變得非常清晰。
總結：由試玩到實戰，建立你的 AI 超能力
Google Gemini 同 NotebookLM 嘅更新，再次證明咗 AI 工具嘅迭代速度快得驚人。與其為追趕唔切而焦慮，不如 embrace (擁抱) 呢個「免費試玩」嘅黃金時代，親身落場體驗，搵出最啱你手感、最能解決你痛點嘅工具組合。
當你將呢啲散亂嘅 AI 技巧，慢慢整合成一套屬於自己嘅實戰系統，你就會發現，AI 唔再只係一個「玩具」，而係你工作同學習上嘅超能力。
Google AI 全面升級：NotebookLM ＋Whisk 變身最強學習神器，Gemini 挑戰 ChatGPT 地位？
其他人也在看
Meta 的智能眼鏡演示失敗與 Wi-Fi 無關
Meta 在本週的智能眼鏡現場演示中遇到了相當尷尬的技術問題，現在我們知道原因了。Meta 的首席技術官 An […]TechRitual ・ 2 小時前
iPhone Air 的 MagSafe 尿袋似乎用了和手機一樣的電池
在 iPhone Air 的拆解「正戲」到來以前，iFixit 先拆了它專用的 MagSafe 尿袋，結果令人懷疑手機和行動電源所用的電池可能是同一款。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
真係唔需要開冷氣？林超英超淺白解釋風扇仔消暑原理
香港濕熱世上最熱！不少人的家裡都會冷氣長開，但前天文台台長林超英卻以炎夏也不開冷氣聞名，身體力行支持環保減碳。他最新在 YouTube 訪問中以極淺白方式，解釋了他如何用風扇仔來保持涼快！同時也教導如何利用循環扇來提升冷氣效率，讓大家可以不用完全仿效風扇 KOL，也可以更環保省電。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Momax 推出全新 Solar Orange 系列，完美搭配 iPhone 17 Cosmic Orange
Momax 宣佈推出全新 Solar Orange 系列 及 CaseFORM 系列 配件，專為配合 iPho […]TechRitual ・ 3 小時前
iPhone 17/17 Pro、iPhone Air 港版正式開賣！直擊 Apple Store 出機、「先達價」最搶手係呢款
今日（9 月 19 日）Apple 正式在港開賣 iPhone 17、17 Pro/Pro Max、iPhone Air 跟 AirPods Pro 3 與 Apple Watch 等多款新品。其中 8 時開門的廣東道 Apple Store 人龍較往年更多，而同時「先達價」亦因商場提早開門亦頗熱鬧。Mobile Magazine ・ 10 小時前
LG 優惠｜2025 年款 4K 智能電視快閃直降 HK$4,700！65 吋大螢幕沉浸式視覺體驗
平日辛勞工作後，回家當然想看看電影輕鬆一下。想要在家中追求極致影音享受，一部 4K 大螢幕電視就能滿足你的需求。LG 推出快閃優惠，即日起至 9 月 21 日，2025 新款 QNED AI QNED70 4K 智能電視各個尺吋都直接降價。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
納米粒子運動實現首次量子壓縮
東京大學的研究團隊最近取得了一項突破性進展，將量子物理推向了新領域。該團隊成功地演示了納米級粒子運動的量子壓縮 […]TechRitual ・ 10 小時前
LEICA 5x 潛望長焦，Xiaomi 15T Series 926 正式登陸香港！
Xiaomi 15T Series 即將於 9 月 26 日正式登陸香港！這次新機以「Far Close 更近一步」為主題，全球首發選在 9 月 24 日於德國慕尼黑舉行，兩日後旋即亮相香港市場，準備為用戶帶來突破性的長焦攝影體驗。Mobile Magazine ・ 10 小時前
以色列導彈攻擊卡塔爾的過程及其對美國和海灣防禦系統的影響
以色列的戰鬥機於 9 月 9 日從紅海發射彈道導彈，擊中哈馬斯領導人，這一行動成功繞過了地區的空中防禦系統，並 […]TechRitual ・ 1 天前
民行(01988.HK)向港交所申請50億美元中期票據計劃
民生銀行(01988.HK)公布，已向港交所申請50億美元中期票據計劃，於2025年9月17日後12個月上市，據此，票據可以僅向專業投資者發行債券之方式發行，預期該計劃上市將於2025年9月18日或前後生效。 (hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
csl 推出全新配件及 iPhone 17 專屬優惠、涵蓋藍牙喇叭、GaN 充電器、百瓦傳輸線及 Wi-Fi 7 Mesh
csl 宣布一系列全新手機及數碼配件正式登場，產品涵蓋音訊、充電、連線及護眼保護，並同步推出 iPhone 17 專屬優惠。新產品不僅針對日常使用需要，亦加入時尚與實用元素，全面提升用戶體驗csl。TechRitual ・ 3 小時前
網友熱議Steam未來該由誰接手？資深開發者形容G胖是「地獄大門的看守者」
Gabe Newell 是遊戲公司 Valve 的創辦人兼擁有者，除了開發出多款熱門遊戲《戰慄時空》系列、《CS2》、《DOTA2》等外，還推出了全世界最大的 PC 數位遊戲銷售平台 Steam。然而如今 Gabe 已經 62 歲，先前才透露自己一週連續 7 天都在工作，但又一邊過著退休般的生活，感覺非常的快樂。 但這也引起眾人討論 Gabe 退休後 Steam 的未來，以及 Gabe 的兒子 Gray Newell 是否會接棒。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
韓國觀光住宿新例！公寓住宿Officetel 10月16日起將全面下架 Airbnb房源大縮水，價錢大有機會上漲
韓國自由行的旅客要留意了！韓國10月起新修訂的《觀光振興法》，如沒有「觀光住宿業」合法許可的住宿設施，將會從Airbnb平台下架。而自由行旅客最常選擇的Officetel房型，被歸類為商業設施，Officetel全面消失後，韓國Airbnb房源大減後，價錢亦會上漲。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
Oakley、Meta 再推 Vanguard 眼鏡：包覆鏡片、中置相機瞄準運動愛好者
除了老朋友 Ray-Ban 以外，Meta 這次在 Connect 2025 上還聯手 3 個月前剛一同發布 HSTN 眼鏡的新夥伴 Oakley，再推出了一款定位更小眾的 Vanguard 智能眼鏡。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
DJI Mini 5 Pro 升級不加價： 1” 大底 CMOS + 雷射雷達避障
DJI 消費級航拍機把多項高階技術下放給大眾都能享用，最新推出的 DJI Mini 5 Pro 是系列中首次升級到 1” CMOS，而且更把高階 Mavic 系列和 Air 系列的夜景級全向主動避障帶到低放飛門檻的 Mini 機種，提升影像品質和飛行安全等級。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 6 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 14 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 1 天前
方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！
今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前