Google AI 全面升級：NotebookLM ＋Whisk 變身最強學習神器，Gemini 挑戰 ChatGPT 地位？

「如果呢個世界只可以學一個 AI 工具，你會揀邊個？」

過去一年，大家嘅答案可能非 OpenAI 嘅 ChatGPT 莫屬。但市場變得太快，最近 Google 旗下嘅 Gemini 急起直追，唔單止喺手機應用程式市場帶來衝擊，仲推出咗幾個超實用嘅免費新功能，特別係學習神器 NotebookLM 嘅重大更新，簡直係所有學生同職場學習者嘅福音！

今次我哋會同你實測 Gemini 嘅最新動向，睇下佢點樣挑戰 ChatGPT 嘅「一哥」地位，並深入拆解 NotebookLM 點樣由一份普通 Notes，自動變成溫習卡、小測驗，甚至搵嚟兩個 AI DJ 同你開咪辯論！

Gemini 真係勁過 ChatGPT？由 App Store 排名講起

唔講你唔知，根據市場分析機構報告， Gemini App 喺今年五月嘅下載量同收入，一度超越 ChatGPT，衝上 App Store 榜首。呢個現象背後，代表緊 AI 市場已經由「一家獨大」慢慢走向「百家爭鳴」嘅時代。

唔止下載量，Gemini 的秘密武器：全面整合 Google 生態

Gemini 嘅最大優勢，在於佢同 Google Workspace、 YouTube 等自家產品嘅無縫整合。當你已經習慣用 Google Drive 儲存文件、用 Gmail 處理郵件，Gemini 就能夠更輕易地融入你嘅工作流，呢種「生態圈優勢」係其他獨立 AI 工具暫時難以企及嘅。

喺 Google 嘅 AI 實驗室（類似 Google AI Test Kitchen 嘅地方）入面，總有啲驚喜嘅小工具跑出嚟，而 Whisk 就係其中一個代表。佢嘅定位非常清晰：簡單、好玩、即時見到效果。佢背後其實係 Google 強大嘅圖像生成模型 Imagen 嘅技術展示。

Whisk 核心功能一覽 (Star Features)

頭像卡通化： 只需要上傳你嘅相，就可以快速生成唔同風格嘅貼紙、卡通公仔。

隨機風格組合： 呢個係最好玩嘅地方。你可以隨機組合「主題 + 場景 + 風格」，例如「一隻喺太空食緊雪糕嘅貓，配上梵高風格」，佢都可以即時生成俾你。

一鍵變動畫： 當你揀啱心水嘅靜態圖之後，可以利用 Veo 模型嘅雛形技術，一鍵為圖像加入簡單嘅動態效果，變成有趣嘅 GIF 或短片。

應用場景：由 Social Media 到日常玩樂 (Application Scenario)

Whisk 嘅應用場景非常生活化：

社交媒體頭像/貼文： 唔使再用罐頭 filter，可以為自己嘅 Instagram 或 TikTok 創造獨一無二嘅個人形象。

朋友之間嘅 Meme 圖： 即時將朋友嘅樣變成搞笑貼紙，喺 WhatsApp、Telegram 度互傳。

激發創意： 就算冇特定目的，單係玩下啲隨機組合，都已經可以激發無限創意靈感。

實測 Google 最新 AI 學習神器：NotebookLM

NotebookLM 唔係一個普通嘅筆記 App。你可以將你手上嘅任何資料——上堂嘅 Notes、PDF 論文、公司文件、甚至係 YouTube 影片連結——直接掉入去，然後佢就會變成你嘅專屬互動學習夥伴。

最近 Google I/O 大會上，NotebookLM 發表咗幾個顛覆性嘅新功能，完全改變咗溫習同消化資訊嘅方式。

功能一：自動生成你的專屬「溫習卡」與「小測驗」

以前溫書要自己「劃重點」、整 Flashcard，過程又慢又痛苦。而家你只需要將成份 Notes upload 上去，NotebookLM 就可以一鍵幫你自動生成：

Flashcards (溫習卡): 自動抽取核心概念同關鍵字，變成一張張問答卡，等你隨時自我測驗。

Quiz (小測驗): 根據你提供嘅內容，出返一份選擇題或填充題，即時考驗你嘅吸收程度。

呢個功能對於需要應付考試嘅學生，或者要快速上手新知識嘅打工仔嚟講，絕對係慳時間嘅神器。

功能二：AI 電台 DJ 開咪，將筆記變成「懶人包」同「深度對談」

呢個係 NotebookLM 今次最誇張嘅更新——Audio Overviews。佢唔再只係顯示文字，而係直接將你份 Notes 變成一個「有聲節目」，仲有唔同模式俾你揀：

懶人包 (Synopsis): 趕時間？AI DJ 會用幾分鐘，快速總結你成份筆記嘅重點。

深度對談 (Q&A): 想深入啲？兩個 AI DJ 會用一問一答嘅形式，模擬一場深度訪談，將複雜概念拆解得更易明。

點只讀書咁簡單？AI DJ 仲可以同你「開拖辯論」！

最瘋狂嘅功能嚟喇！如果你想從唔同角度思考，可以揀 「開拖辯論 (Debate)」 模式。兩個 AI DJ 會針對你份 Notes 嘅主題，即場展開一場正反方辯論，將一個議題嘅兩面性完整呈現俾你睇。

想像一下，以前要搵同學同你「對辯」先做到嘅事，而家 AI 隨時 stand by 同你「開拖」，呢種互動學習體驗，絕對可以激發更多批判性思考。

同場加映：Google Vids 登場，AI 自動幫你剪片

除咗學習工具，Google 亦都推出咗 AI 影片生成工具 Google Vids 。佢結合咗影片、圖像同背景音樂，你只需要輸入簡單指令，就可以快速生成一段適用於業務介紹、教學說明嘅短片。雖然功能仲未完全取代專業剪輯，但對於需要快速產出影片內容嘅 Marketer 同小編嚟講，已經非常方便。

2025 年的 AI 生存法則：點樣搵到最啱你嘅 AI 工具箱？

見到咁多新工具，係咪覺得好興奮，但又開始有啲選擇困難？其實喺 2025 年，AI 唔會再係一兩個工具玩晒。你需要嘅唔係「邊個最強」，而係一個最適合你嘅「AI 工具箱」。

心態一：「唔使錢，試咗先」係硬道理

好似 NotebookLM 呢類免費又強大嘅工具，絕對值得你第一時間去試玩。喺試玩嘅過程入面，你自然會慢慢發現邊啲功能最幫到你手，邊啲只係「gimmick」。唔好諗咁多，唔使錢嘅就試咗先！

心態二：由解決一個工作小問題開始

與其追求學識所有 AI 工具，不如由一個你每日都會遇到嘅小問題開始。例如：

「點樣可以快啲寫完 email？」

「開會啲錄音點樣自動變返文字紀錄？」

「呢份幾十頁嘅報告，有冇得 3 分鐘睇完重點？」

當你帶住呢啲明確嘅問題去搵 AI 幫手，你嘅學習路徑就會變得非常清晰。

總結：由試玩到實戰，建立你的 AI 超能力

Google Gemini 同 NotebookLM 嘅更新，再次證明咗 AI 工具嘅迭代速度快得驚人。與其為追趕唔切而焦慮，不如 embrace (擁抱) 呢個「免費試玩」嘅黃金時代，親身落場體驗，搵出最啱你手感、最能解決你痛點嘅工具組合。

當你將呢啲散亂嘅 AI 技巧，慢慢整合成一套屬於自己嘅實戰系統，你就會發現，AI 唔再只係一個「玩具」，而係你工作同學習上嘅超能力。

