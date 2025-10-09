Google AI Mode 終於支援中文，同時也向更多地區開放

在 Google AI Mode 的英文版向香港用家開放一個月後，官方終於加入了繁體 / 簡體中文支援。與此同時，該服務還增加了日語、韓語、葡萄牙語等另外 30 多個語種，並擴充了包括台灣在內的 40 個全新適用地區。Google 稱更新將於未來數週內陸續在各地上線，如果暫時在你的裝置上還未看到變化的話，也不要太過心急喔。

👉 Google AI Mode 香港開通，看清使用方式、限制

Google AI Mode 最初於今年 5 月開始在美國試用，它能基於 Gemini AI 大模型和對用家自然語言提問的分析來給予你更合適的搜尋結果，而且支援文字、語音、圖像多模態輸入。這項功能非常適合複雜的任務，例如主題研究、詳細對比、規劃策略、多步驟教學等都是很利於其發揮的場景。在引入中文支援後，當你詢問中文世界的內容，AI 給出的回答應該會比之前僅支援英文時更為充分。

