Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？
10 月 9 日更新：Google AI 模式 已經支援繁體中文了。
年輕人都沒有在用 Google 搜尋的了！的確這行為轉變也獲官方確認，不過其實很多用量是轉移到 Google AI Mode，一個基於 Google Gemini AI 大模型、分析用戶自然語言發問的內容來給予更合適結果的搜尋服務。現在這個功能也正式向香港地區開放了，Yahoo Tech 為大家整理了使用方式和限制。
👉Google AI Mode 終於支援中文，同時也向更多地區開放
如何在香港使用 Google AI Mode？
在網頁瀏覽器開啟 Google 頁面 > 點擊 AI Mode > 轉跳到 AI Mode 網頁
手機版網頁瀏覽器搜尋 AI 模式 > 點擊網頁後會轉跳到 Google app 繼續
為什麼我看不到 AI Mode？
Google AI Mode 支援繁體中文發問和回答，你可以檢查自己的 Google 設定是否為「繁體中文」
點擊頭像 > 語言 > 繁體中文
香港用戶可以輸入中文和英文內容，Google AI mode 會因應內容而輸出合適的語言。
Google AI Mode 表現如何？
在語言設定中選定繁體中文後，Google AI 模式會以繁體中文輸出答案，搜尋內容會包括中、英文世界的網站。在查詢本地相關資訊時，Google AI 模式會自動優先查詢本地網站，但如無偏好就會在全球網站查找內容並整合內容。與 ChatGPT、Perplexity 等相比，Google AI 模式的答案偏向簡潔直接，更靠近 Google 搜尋的體驗。
什麼時候該用 Google AI Mode？
複雜研究：當你需要理解一個全新或複雜的主題時，AI 模式能總結並結構化多個來源的資訊，省下逐篇閱讀數十篇文章的時間。
詳細比較：在進行產品或服務比較（例如「iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra」）時，AI 模式能提供功能對照表，並包含優缺點，協助你做出更明智的決定。
規劃與策略：你可以利用 AI 模式生成大綱，例如旅遊行程、讀書計劃或商業策略方案。
多步驟教學：針對實用性強的多步驟查詢（例如「how to fix a leaky faucet（如何修理漏水的水龍頭）」），AI 模式能提供清晰的逐步指引。
對話式追問：若你有初步問題，可以持續與 AI 對話，探索更深入的子話題，而不需要重新開始搜尋。
代理型任務：進階版的 AI 模式能替你執行任務，例如協助尋找與購買活動門票、訂餐廳，或透過分析多個網站來安排本地預約。
