Google AI Mode 香港開通，看清使用方式、限制

年輕人都沒有在用 Google 搜尋的了！的確這行為轉變也獲官方確認，不過其實很多用量是轉移到 Google AI Mode，一個基於 Google Gemini AI 大模型、分析用戶自然語言發問的內容來給予更合適結果的搜尋服務。現在這個功能也正式向香港地區開放了，Yahoo Tech 為大家整理了使用方式和限制。

如何在香港使用 Google AI Mode？

在網頁瀏覽器開啟 Google 頁面 > 點擊 AI Mode > 轉跳到 AI Mode 網頁

手機版網頁瀏覽器搜尋 AI Mode > 點擊網頁後會轉跳到 Google app 繼續

為什麼我看不到 AI Mode？

Google AI Mode 目前只支援英語，所以你可以檢查自己的 Google 設定是否為「English」

點擊頭像 > 語言 > English

Google AI Mode 表現如何？

如果你以中文輸入問題，AI Mode 會表示未能支援相關語言。

如果以英文輸入問題，AI Mode 會搜尋網路上的英文網站資源，並會以 Gemini AI 分析和整理答案，例如以天文台英文版的內容回答。因此如果查詢香港本地相關問題，但缺乏英文資源的話，

AI Mode 的答案可能並不充分。

什麼時候該用 Google AI Mode？

複雜研究：當你需要理解一個全新或複雜的主題時，AI 模式能總結並結構化多個來源的資訊，省下逐篇閱讀數十篇文章的時間。

詳細比較：在進行產品或服務比較（例如「iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra」）時，AI 模式能提供功能對照表，並包含優缺點，協助你做出更明智的決定。

規劃與策略：你可以利用 AI 模式生成大綱，例如旅遊行程、讀書計劃或商業策略方案。

多步驟教學：針對實用性強的多步驟查詢（例如「how to fix a leaky faucet（如何修理漏水的水龍頭）」），AI 模式能提供清晰的逐步指引。

對話式追問：若你有初步問題，可以持續與 AI 對話，探索更深入的子話題，而不需要重新開始搜尋。

代理型任務：進階版的 AI 模式能替你執行任務，例如協助尋找與購買活動門票、訂餐廳，或透過分析多個網站來安排本地預約。

