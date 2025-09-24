Google Arm Chromebook 平板 Sapphire 曝光，四色 LED 光條，滿滿 Google 元素

文章來源：Qooah.com

根據科技媒體 Chrome Unboxed 在9月23日的報道，其在深入分析 Chromium Gerit 代碼評審系統的信息時，發現了一款代號為「Sapphire」的新型 Chromebook 平板裝置的相關線索，這款裝置將搭載聯發科 Kompanio Ultra 處理器。

報道進一步指出，「Sapphire」是基於「Tanjiro」參考設計打造的首個量產原型機。而「Tanjiro」本身是新一代 ARM 架構 Chromebook 平板的基礎開發板代號，未來預計會衍生出多款硬件產品。此前，「Tanjiro」僅停留在設計階段，而「Sapphire」項目的出現，則標誌著這款採用 ARM 架構的 Chromebook 平板已進入實際測試環節。

代碼信息中還透露出「Sapphire」將配備 LED 光條。這種全彩指示燈條是 Google 硬件產品的標誌性設計元素，從早年的 Chromebook Pixel 到後來的 Pixel 手機均有採用。雖然像聯想這樣的第三方廠商也曾在其部分裝置中引入類似設計，但在燈光色彩與功能豐富性上通常不及 Google 原廠標準。而此次代碼顯示，「Sapphire」的燈條支援完整的四色顯示，更貼近 Google 自家產品的設計標準。