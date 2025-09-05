Google Circle 搜尋現在支援滾動翻譯功能

Circle to Search 自從在 Samsung Galaxy S24 系列上首次推出以來，一直受到 Google 的廣泛歡迎，而現在該公司又增添了一個便利的新功能。

這個新功能允許用戶在滾動頁面或切換應用程序時進行翻譯。使用方法相當簡單，只需長按主屏幕按鈕或導航欄以啟動 Circle to Search，然後點擊翻譯圖標，再選擇「滾動並翻譯」。

從那時起，用戶可以繼續向下滾動頁面或切換應用程序，所看到的文本將會持續進行翻譯，過程中不會有任何中斷。

儘管這是一個相對小的改進，但仍然是個令人歡迎的功能。根據 Google 的說法，翻譯是 Circle to Search 中最常用的功能之一。這個新功能將於「本週」在 Android 系統上開始推廣，首先覆蓋「部分 Samsung 設備」。

