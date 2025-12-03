精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Google Discover 測試 AI 精煉媒體文章標題，但錯誤百出更被批標題黨
初衷是「讓用家在點開連結前更容易理解文章主題」。
概括文字是目前 AI 的主要應用之一，但表現參差不齊，比如 Google Discover 最新的測試就遭到了不少批評。Google 希望利用 AI 改變媒體文章標題的呈現方式，初衷是精煉內容，以此「讓用家在點開連結前更容易理解文章主題」。但實際的測試結果顯然不盡如人意，許多 AI 生成的標題錯誤百出，而且還有標題黨的嫌疑。
以 Ars Technica 和 Wccftech 的兩篇文章為例，前者的實際標題「Valve 的 Steam Machine 看起來好像遊戲主機，但別指望它會有主機的價格」被錯改成了「Steam Machine 價格揭曉」，而後者一篇報導某德國零售商一週內 AMD 顯示卡銷量超過 NVIDIA 的文章直接被標上了「AMD 顯示卡超越 NVIDIA」的誇張題目。
雖然 Google 會在 Discover 顯示的標題旁邊附上「由 AI 生成，可能出現錯誤」的提示，但這種做法仍很容易造成誤導，而且可能潛在影響到媒體的形象。Google Discover 在做的事情剝奪了媒體呈現內容的自主權，用 The Verge 的話來說，就好比「一個作家寫的書被書店擅自換了封面」。不過根據 Google 代表 Mallory Deleon 的說法，這只是「向一部分 Discover 使用者開放的小型實驗」。所以說，若是回饋不佳，AI 標題或許短期內還不會被放到正式版裡面，但大勢所趨日後就不太好講了。
