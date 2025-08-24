拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
Google Drive 新增 Google Vids 整合功能以便捷進行影片編輯
Google Drive 最近在視頻上傳方面變得越來越友好。近期，Google 為其雲端存儲平台新增了自動字幕、視覺重設計、對新上傳視頻的即時播放、時間戳記的逐字稿，以及類似 YouTube 的縮略圖預覽功能。
最新的功能是 Google Vids 的整合。符合條件的 Workspace 網域用戶在 Drive 中打開視頻時，將會在右上角看到一個紫色的 Google Vids 圖標。點擊該圖標後，視頻將加載到 Google Vids 中，並可以進行剪輯、加入音樂、額外的文字覆蓋等媒體內容。Google Vids 提供的編輯工具相對基本，但其優勢在於完全在雲端進行編輯。編輯完成後，將會創建一個新的 Vids 文件，因此需要單獨保存或導出工作。未來，Google 可能會通過提供即時編輯功能來使這一過程更加流暢。
不過，這項新整合存在一些限制。它僅支持長度不超過 35 分鐘且大小小於 4GB 的 MP4、QuickTime、OGG 和 WebM 格式視頻。此外，如前所述，免費的 Google Drive 帳戶將無法使用這一新整合。符合條件的 Workspace 網域包括：
網域類型
Business Starter, Standard, and Plus
Enterprise Starter, Standard, and Plus
Essentials Enterprise Essentials and Enterprise Essentials Plus
Nonprofits
Customers with the Gemini Education or Gemini Education Premium add-on
Google AI Pro and Ultra subscribers
Customers who previously purchased Gemini Business or Gemini Enterprise add-ons
使用這些網域的用戶可以期待在接下來的 15 天內看到這項整合。當然，這項功能在桌面上運行效果最佳，但理論上，即使在移動瀏覽器上，只要足夠仔細地操作，也能進行一些快速編輯。
