移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
Google Drive 新增 Google Vids 整合功能以便捷進行影片編輯
Google Drive 最近在視頻上傳方面變得越來越友好。近期，Google 為其雲端存儲平台新增了自動字幕、視覺重設計、對新上傳視頻的即時播放、時間戳記的逐字稿，以及類似 YouTube 的縮略圖預覽功能。
最新的功能是 Google Vids 的整合。符合條件的 Workspace 網域用戶在 Drive 中打開視頻時，將會在右上角看到一個紫色的 Google Vids 圖標。點擊該圖標後，視頻將加載到 Google Vids 中，並可以進行剪輯、加入音樂、額外的文字覆蓋等媒體內容。Google Vids 提供的編輯工具相對基本，但其優勢在於完全在雲端進行編輯。編輯完成後，將會創建一個新的 Vids 文件，因此需要單獨保存或導出工作。未來，Google 可能會通過提供即時編輯功能來使這一過程更加流暢。
不過，這項新整合存在一些限制。它僅支持長度不超過 35 分鐘且大小小於 4GB 的 MP4、QuickTime、OGG 和 WebM 格式視頻。此外，如前所述，免費的 Google Drive 帳戶將無法使用這一新整合。符合條件的 Workspace 網域包括：
網域類型
Business Starter, Standard, and Plus
Enterprise Starter, Standard, and Plus
Essentials Enterprise Essentials and Enterprise Essentials Plus
Nonprofits
Customers with the Gemini Education or Gemini Education Premium add-on
Google AI Pro and Ultra subscribers
Customers who previously purchased Gemini Business or Gemini Enterprise add-ons
使用這些網域的用戶可以期待在接下來的 15 天內看到這項整合。當然，這項功能在桌面上運行效果最佳，但理論上，即使在移動瀏覽器上，只要足夠仔細地操作，也能進行一些快速編輯。
推薦閱讀
其他人也在看
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶
夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Google 向 180 多個國家推出 AI Mode，未來可以幫你直接訂檯、買門票
Google 將搜尋中的 AI Mode 擴展至 180 多個國家可使用，而美國的「Ultra」訂閱戶更可以用到 AI Agent 功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手
之前錯過了在 Prime Day 以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，現在 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$99 的底價限時促銷了。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀美麗華酒店Yamm 人均$293起歎避風塘風味香辣蒜蓉炒蝦、京式片皮鴨、蟹皇蟹肉炊飯
尖沙咀美麗華酒店在8月21日中午12點於Klook推出極吸引自助餐買一送一優惠！自助午餐以人均低至$293的吸引價錢，在盛夏品嚐不斷轉換的美食主題，包括星馬尋味之旅、喜越之泰、港式味力，以及韓臺風味盛宴，讓大家保持新鮮感。而自助晚餐為「味」遊豐洲主題，人均低至$612，顧名思義即可食到多款以日本空運到港的原條鮮魚及剌身，各位有興趣的讀者即睇下文啦！Yahoo Food ・ 20 小時前
鮑威爾在傑克遜霍爾年會的發言被解讀為將減息一次 之後則不好說
【彭博】— 在一個意見分歧的聯儲局，主席鮑威爾周五為9月降息打開了大門後，推動減息的政策制定者似乎即將如願以償。Bloomberg ・ 1 天前
長者自助餐優惠｜灣仔六國酒店推長者自助餐限時47折！人均$399起任食葡式燒乳豬／鮑汁燴花膠／酥炸生蠔
想帶家中長輩食餐好？位於灣仔的六國酒店於8月18日下午3點在KKday推出期間限定自助餐優惠低至47折，當中更特設長者優惠，只要年滿60歲或以上折後只需$399就食到，除了可以歎盡一系列海鮮美食如波士頓龍蝦、鮑汁燴花膠、芝士蘑菇焗蟹蓋、鹹蛋黃金蝦、酥炸生蠔、薑蔥炒龍蝦鉗等之外，更可以無限暢飲汽水、果汁、啤酒、紅白酒及氣泡酒，cp值極高！想了解更多今次六國酒店長者自助餐優惠詳情？即看內文！Yahoo Food ・ 1 天前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
外國調查證實Gen Z帶父母返工 揭示請Gen Z性價比高？
香港有句說話叫「帶埋阿媽返工」，最近外國有一項調查，證實Gen Z真係有類似現象—調查中有77%受訪Gen Z打工仔，曾經帶父母協助見工，73%甚至由父母幫手返工，完成工作任務，僱主請一個變成請三個Yahoo財經 ・ 18 小時前
長和旗下Cenovus斥逾440億購MEG
長和（0001.HK）與李氏家族作為單一最大股東、合共持股約30%的加拿大第二大上游石油和天然氣生產商Cenovus Energy，於周五（22日）宣布就收購加拿大同業MEG Energy Corp.達成最終安排協議，現金及股票交易價值79億加幣（約443.9億港元），包括承擔的債務。據了解，收購完成後，以產量收入計算，Cenovus有可能成為加拿大最大的油公司。信報財經新聞 ・ 2 天前