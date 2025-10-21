Google Fi 推出 AI 驅動的噪音過濾功能及 RCS 網頁消息服務

Google 最近宣佈對其 Google Fi Wireless 手機計劃進行多項升級和新功能的推出，包括對網絡通話和消息的更新，新的介面現已全面支持 RCS 訊息，讓用戶可以在消息對話中分享高質素的照片和視頻，即使手機不在身邊。該功能預計將於十二月初推出，並且無需額外費用。

通話質量也將得到改善，特別是在與身處嘈雜環境的人通話時，背景噪音可能使對方難以聽清。Google Fi 將於十一月中旬開始使用 Google AI 自動過濾不必要的噪音，並增強和清晰化雙方的聲音，即使其中一位參與者使用的是固定電話或舊款手機。過濾器將自動啟用，但用戶可以完全關閉該功能。

廣告 廣告

此外，Google Fi 還擴大了其 Wi-Fi Auto Connect Plus 功能的可用性，該功能會自動將手機連接到“選定的安全高質素 Wi-Fi 網絡”，以改善在室內信號不良的地方的移動數據連接。該功能現在將在美國的“數千萬個地點”提供，包括購物中心、商店和主要機場如 LAX、ORD 和 JFK。此功能無需額外費用，並通過 VPN 保持數據安全，但僅適用於 Pixel 5a 及更新型號的手機。

為了讓用戶的月費賬單更易於理解，Google Fi 移動應用中的支持功能也將進行升級，使用 Google AI 生成賬單摘要，解釋收費、按月變更以及“計劃調整”可能如何影響未來的付款。與所有新功能一同推出的是 Google Fi 對新用戶的限時促銷，已擁有手機的用戶在 Unlimited Essentials 或 Unlimited Standard 計劃上可享有 50% 的折扣，為期 15 個月。

推薦閱讀