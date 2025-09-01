CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
Google Gemini 教學｜用 Nano Banana 輕鬆製作自己的 AI 模型！無 VPN 一樣得！
很簡單地製作出效果迫真的 Action Figure 圖片。
之前成為熱潮一陣子的 ChatGPT 生成圖片功能，到現在大家還有在玩嗎？今次來一點特別的，就是用一張自己喜歡的人像相片，配合 Google Gemini 2.5 Flash Image，生成出一張將相中人變成 Action Figure 的圖片，而且效果相當迫真，比起之前更好玩。今次就教大家如何造出這麼好玩的相片，而且就算你沒有 VPN ，一樣可以做到。
Gemini 2.5 Flash Image 的特點
最近成為熱話的 Google 新一代圖像生成與編輯模型： Gemini 2.5 Flash Image（通稱 Nano Banana 屬其內部代號），最大賣點是於角色一致性、多圖片合成、局部編輯與邏輯推理能力上有大幅升級，尤其是一致性方面，令 AI 生成圖片時，圖像不會出現「異變」而認不出自己。因此十分適合用來生成不同形式的圖片。今次就用 Gemini 2.5 Flash Image 製作效果迫真的 Action Figure 圖片。
到 Google AI Studio，於右上角點選進入「Model Selection」，確認選擇 Nano Banana。
上傳想變為Action Figure 的圖片，並同時輸入以下 Prompt：
「Create a 1/7 scale commercialized figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. The figurine has a round transparent acrylic base, with no text on the base. The content on the computer screen is the Zbrush modeling process of this figurine.
Next to the computer screen is a packaging box with rounded corner design and a transparent front window, the figure inside is clearly visible.」
意思是將相片以真實效果、真實環境情況變成 1/7 比例的玩具人偶，將帶透明亞加力膠片底座的玩具人偶放於電腦桌上，側邊放置玩具人偶的包裝盒，而電腦桌的屏幕就顯示著以專業三維角色建模軟體 Zbrush 正在建模的畫面。
大概 10 – 12 秒後，Nano Banana 就會生成出目標圖片，若覺得畫面中有些元素未及自己的需要又或者想加添其他物件，甚至改變背景，就可以繼續輸入 Prompt 生成出心目中需要的圖片。
無VPN 玩法：使用 LMArena 製作
由於 Google Gemini 不可以「直接」在香港使用，所以要用到 Gemini 2.5 Flash Image，唯有靠VPN。不過其實沒有 VPN 也可體驗到，就是透過 LMArena 網站使用 Gemini 2.5 Flash Image，就可以同樣產出變成 Action Figure 的圖片。
到 LMArena 網站，於頂部選擇「Direct Chat」並選擇「gemini-2.5-flash」。
上傳相片並輸入相應的 Prompt，就可產出相應的 Action Figure 圖片。
用 Nano Banana 產生迫真的 AI 圖片相當好玩，而且也可以在毋須 VPN 的情況下，也可有方法使用到該模型，未玩的朋友快去試試。
