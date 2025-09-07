八號信號至少維持至早上 11 時
Google Gemini 教學｜Nano Banana 一條簡單提示詞即可變 3D 投影效果
由現實變成 3D 全息投影圖，相當好玩。
最近 nano banana 超紅超火熱，官方也釋出教學，令大家都沉迷其中左試右試，洐生出不同的玩法，最多人玩當然是一句簡單指令就可變 3D 公仔。近來也出現另一個玩法，就是將相片中的物件變成 3D 投影效果，令相片加添科幻感，相當特別，而要做到這個效果，一條簡單提示詞就可以。
只需到 Google AI Studio 確認選好 nano banana後，上傳需要圖片，並同時輸入以下 Prompt：
Turn the [object] into a 3d transparent line art hologram
這樣 nano banana 就會將相片中的主體變透明效果的3D投影圖，小編就拿電腦邊的滑鼠拍一張照片去試試，效果十分不錯。至於沒有用 VPN 的朋友，同樣也可透過 LMArena 網站體驗得到，想玩玩的朋友快去試一下。
更多內容：
