Google Gemini for Home 正式發佈

本月初，Google 發佈了 Gemini for Home 及一系列家庭設備。如今，Gemini for Home 已經在美國開始推出，但有一個條件。目前，Gemini for Home 處於早期訪問模式，若希望成為首批在美國測試該功能的人士，需申請訪問權限。

具體操作步驟為：前往 Google Groups 設定 > 全域設定，確保「Add me to their groups」選項已勾選。接著，打開 Google Home 應用，點擊個人資料圖片或姓名縮寫，然後選擇家庭設定。在該處可以找到「早期訪問」選項，點擊後將代表您申請訪問權限。如果成功獲得訪問，Gemini for Home 將取代兼容智能家居設備上的 Google Assistant。

需要注意的是，這一變更是不可逆的，若決定改變主意將無法回到 Google Assistant。此外，使用 Gemini Live 和通過 Gemini for Home 搜索相機歷史記錄均需要訂閱付費的 Google Home Premium 服務。

