Google Maps 將推出新型省電模式

Google Maps 在 Android 平台即將推出一個相當不尋常的省電模式。這個模式將獨立於手機的省電選項運行。根據最近的 Google Maps Android 測試版代碼分析，這一新功能將通過按下手機的電源按鈕來啟動。乍聽之下這似乎有些奇怪，但或許其設計理念是希望取代完全關閉屏幕以節省電量？啟用後，介面將變為單色，極其簡約，以下的截圖可見一斑。用戶甚至無法看到當前所在街道的名稱或下一條街道的信息，顯示內容僅包括箭頭、預計到達時間、剩餘行駛時間及距離。

即將推出的 Google Maps 省電模式雖然尚未正式上線，但這意味著它仍在開發中，可能會在正式發佈前有所變化。這個省電模式支持步行、駕駛和兩輪交通指引，但尚不清楚是否也會支持公共交通。如果保持這種極簡風格，可能無法顯示公交或火車號碼，這將使其變得無法使用。不過，這個模式仍應該具備音頻輸出功能，因此或許設計的初衷是方便駕駛者在夜間使用，減少介面的干擾。

這一新功能的具體應用場景仍需進一步探討，期待用戶的反饋。

