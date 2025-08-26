Google NotebookLM 新增繁體中文 AI 生成影片、長版語音摘要

Google NotebookLM 新增繁體中文 AI 生成影片、語音摘要

Google NotebookLM AI 筆記本能夠把用戶上載的文檔、網頁、影片，全部分析並整理為專屬筆記本，後來更可以生成短片來提升學習趣味！Google 最新宣佈 NotebookLM 的影片摘要功能正式支援超過 80 種語言，包括繁體中文、法語、德語、西班牙語及日語等，而且更能有如英語版本一樣生成完整長度影片，而非原先的精華版本。

NotebookLM 的其中一個熱門用途是在於學習新事物，影片摘要功能是透過 AI 方式把內容總結以有旁白的投影片形式，就像真正上課一樣便利於給用戶吸收。

同樣地，NotebookLM 的語音摘要功能也獲得語言包升級，超過 80 種非英語版本從原先只能生成短摘要，升級為可提供更深入、更完整的內容總結。用戶可選擇聽取全長版本，涵蓋來源的全面討論和概念綜合，或僅收聽精華摘要，靈活應對不同需求。

這兩項更新均於 2025 年 8 月下旬面向全球用戶推出，滿足 NotebookLM 全球用戶的多語言學習需求，讓使用者無論何種語言，都能透過影片及語音總覽高效掌握重點，提升學習效率。

更多內容：

NotebookLM's Video Overviews are now available in 80 languages

