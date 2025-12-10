Google Photos 在 Android 和 iOS 上推出全新影片編輯工具，支持自動生成精華影片

Google 宣佈將在 Android 和 iOS 的 Photos 應用程式中推出新的視頻創作及編輯工具。在 Android 平臺上，用戶現在可以利用應用程式中的模板來創建精華視頻。該應用提供預設模板，並包含音樂、文字和剪輯功能。用戶只需選擇照片和視頻，應用程式便會自動生成精華視頻。

此外，Android 和 iOS 的用戶還將迎來全新改版的視頻編輯器，使他們能夠通過統一的時間軸和多剪輯編輯功能，對精華視頻進行更細緻的控制。Photos 應用程式中還新增了一個易於使用的音樂選擇器，提供了分類的音樂庫，以適合不同的片段。

廣告 廣告

Android 用戶現在可以為精華視頻增添文字覆蓋，並可以從多種字體、樣式及顏色選項中進行選擇。重新設計的視頻編輯器目前已成為 Android 的默認體驗，讓用戶能夠快速訪問編輯工具、文字覆蓋和音樂整合，所有功能都在應用內部輕鬆使用。

推薦閱讀