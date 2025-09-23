Google Photos 擴展對更多 Android 手機的對話式編輯功能

美國的 Android 用戶現在可以要求 Google Photos 根據文字或語音描述來修改圖像。

在 Pixel 10 設備上推出後，Google Photos 這項允許用戶通過描述所需改動來編輯圖像的功能，現在也將擴展至其他 Android 手機。Google 宣佈，這項基於 Gemini 的對話式編輯功能將於今日開始向美國合資格的 Android 用戶推送，用戶可以在 Google Photos 編輯器中點擊「Help me edit」來訪問。

廣告 廣告

此次更新使更多 Google Photos 用戶能夠通過語音或文本來描述編輯，而不必手動使用應用程序的工具或調整滑塊。這一功能的目的是讓照片編輯更快、更便捷，避免用戶必須使用各種特定應用工具並理解它們如何協同工作。該功能還提供建議的編輯選項，用戶可以選擇，並且對於模糊的指令，如「make it better」或「restore this old photo」，也能有效運作。

雖然使用簡短且不具細節的描述顯然會對編輯結果的控制力有所限制，但請 Gemini 幫助進行複雜調整的效率確實令人感到吸引。

推薦閱讀