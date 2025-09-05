Google Pixel 10 拆解結果顯示平均維修得分

Google 上個月發佈了 Pixel 10 系列，目前普通版 Pixel 10 已經接受了 iFixit 的拆解測試。拆解結果顯示，電池透過拉環移除，雖然這款電池的拆卸難度不算最高，但也不是最簡單的。

設備 價格 Google Pixel 10 5G $699 / 約 HK$ 5,442

在底部，手機配備了一個模組化且易於更換的充電埠，但由於相機組件的原因，主板的拆卸難度稍微提高。當然，主板上安裝了 Tensor G5 SoC。

顯示屏的拆卸並不容易，因為其粘合非常牢固。Pixelsnap 使用了類似 Apple MagSafe 的磁性設計，這在影片中可以看到，這也是 Pixel 10 系列的一大新特點。

最終，Pixel 10 獲得了臨時的 6 分（滿分為 10 分）的可修復性評分，10 分代表最易修復，0 分則是最難修復。它因為後玻璃易於拆卸、內部佈局整齊且螺絲數量比大多數旗艦手機少而受到讚揚，且所有螺絲均為同一型號的 T3 Torx Plus。不過，電池和屏幕仍然緊固在一起，拆卸難度較高。

