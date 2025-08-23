潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Google Pixel 10 首次支援透過 WhatsApp 進行衛星語音及視頻通話
Pixel 10 系列雖然在兩天前已經發佈，但仍有許多關於 Google 最新功能的資訊正在被揭示。今天的消息與 WhatsApp 一同推出，兩間公司將在衛星網絡上提供語音和視頻通話，作為初步的獨家功能。
Made By Google 的 Twitter 帳戶率先宣布此消息，隨後 WhatsApp 的官方帳戶也發表了幽默的回覆。雖然視頻（嵌入在下方）細節不多，但重點非常明確。從 8 月 28 日起，這也是 Pixel 10、10 Pro 和 10 Pro XL 的正式發佈日，WhatsApp 將支持 Google 的衛星連接，讓用戶在無網絡覆蓋的情況下進行語音和視頻通話。視頻中顯示了一部 Pixel 設備在衛星模式下接聽 WhatsApp 通話的情況。
視頻開頭顯示了一些細則，雖然這些內容同樣沒有提供太多具體資訊。除了通常的「適用限制、條款及條件」聲明外，Google 還指出，衛星服務僅適用於參與的運營商，並可能會在常規帳單上收取額外費用。其他方面，衛星通話的要求與一般情況相同，包括需要在可見天空的戶外地區進行通話，並警告整體服務可能會比普通移動網絡經驗有所延遲。更多詳細資訊仍需等待正式的博客文章發佈。
推薦閱讀
其他人也在看
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機
電腦節人山人海排長龍？不想擠在人群中，又怕錯過好機會？Samsung 網上電腦節同樣精彩！購買 Galaxy Book5 Pro 直減 HK$1,800， 再送 Galaxy Tab A9 及電腦保護套。就算不買電腦，想直接入手一部高階平板的話，買 Galaxy Tab S10 Ultra 亦勁減 HK$2,600，再送真無線耳機，實行讓你足不出戶地享受電腦節精彩優惠。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶
夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Google 向 180 多個國家推出 AI Mode，未來可以幫你直接訂檯、買門票
Google 將搜尋中的 AI Mode 擴展至 180 多個國家可使用，而美國的「Ultra」訂閱戶更可以用到 AI Agent 功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
學生筆電優惠推薦2025：學生優惠資格、優惠碼、推薦機型懶人包（Apple、ASUS、Lenovo、Samsung、Microsoft）
本文將帶領學生選購最適合自己的筆電，按需求把筆電劃分成三個等級，並提供常見的最低配置，可以參考並配合自己的預算，作為開學前選購筆電的指南。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 18 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 1 天前
51歲楊恭如凍齡狀態震驚網民 被指撞樣郭可盈毛舜筠：這年紀還這麼美
51歲楊恭如於1995年參加亞洲小姐，勇奪冠軍，被譽為「亞姐中的亞姐」；入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，拍過唔少劇集和電影，包括《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、《甜蜜蜜》、《風雲之雄霸天下》等等，喺火紅之際，2022年突然被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，周正毅一度公開維護楊恭如而鬧出風波，楊恭如轉到內地工作並於上海定居。已淡出香港娛樂圈多年嘅楊恭如僅間唔中喺社交平台分享美妝保養、遊山玩水、帶媽媽去旅行等資訊，亦於去年加入帶貨行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 16 小時前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
新加坡凱德投資考慮為香港上市公司提供救助資金
新加坡凱德投資(CapitaLand Investment)高層Gabriel Fong表示，正考慮向香港上市公司提供紓困資金，因流入香港及內地的資本不多，相信當香港樓市復甦時該些公司將可從中受惠。AASTOCKS ・ 1 天前
鮑威爾暗示9月可減息 強調貨幣決策趨難
聯儲局主席鮑威爾在一次廣受關注的演說中，為9月減息開啟大門，然而他強調，前景相當不明朗，令貨幣政策的決定變得艱難。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 1 天前
廖慧儀自揭近一年受「小魔怪」困擾 po自拍爆喊片被質疑 兼重提舊愛墮樓
2020年港姐十強之一廖慧儀Jessica因身上有紋身而被稱為「狂野港姐」，後來更因為舊愛Sam 2020年墮樓事故而被雪藏一年，近年演出機會逐漸增加，更於2022年TVB台慶頒獎禮獲提名「飛躍進步女藝員」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
財經｜黃仁勳：已備好大量H20晶片 等待中國客戶訂單
對於有報道指英偉達(Nvidia)已要求供應商暫停生產該公司專為中國市場設計的H20晶片，英偉達行政總裁黃仁勳表示，公司已備好大量的H20晶片，目前正在等待中國客戶的訂單。當收到訂單時，將能夠採購更多。 黃仁勳稱，向中國銷售H20並不涉及國家安全問題，能夠向中國發售H20晶片非常令人感謝。 被問及有報道指英偉達正在開發一款基於其最新Blackwell架構的新晶片，暫定名為B30A，其功能將比H20更強大，黃仁勳表示，英偉達正在與美國就向中國提供H20晶片的後續產品進行磋商，但這不是公司能做的決定，是由美國政府決定，但現在要知道結果還為時尚早。Fortune Insight ・ 1 天前
【蘇寧】大埔超級城店限定 Apple iPad及MacBook清貨優惠
蘇寧大埔超級城店進行Apple iPad及MacBook清貨優惠，Apple iPad及MacBook清貨優惠低至57折，優惠產品限量發售！YAHOO著數 ・ 20 小時前