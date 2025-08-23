Google Pixel 10 首次支援透過 WhatsApp 進行衛星語音及視頻通話

Pixel 10 系列雖然在兩天前已經發佈，但仍有許多關於 Google 最新功能的資訊正在被揭示。今天的消息與 WhatsApp 一同推出，兩間公司將在衛星網絡上提供語音和視頻通話，作為初步的獨家功能。

Made By Google 的 Twitter 帳戶率先宣布此消息，隨後 WhatsApp 的官方帳戶也發表了幽默的回覆。雖然視頻（嵌入在下方）細節不多，但重點非常明確。從 8 月 28 日起，這也是 Pixel 10、10 Pro 和 10 Pro XL 的正式發佈日，WhatsApp 將支持 Google 的衛星連接，讓用戶在無網絡覆蓋的情況下進行語音和視頻通話。視頻中顯示了一部 Pixel 設備在衛星模式下接聽 WhatsApp 通話的情況。

視頻開頭顯示了一些細則，雖然這些內容同樣沒有提供太多具體資訊。除了通常的「適用限制、條款及條件」聲明外，Google 還指出，衛星服務僅適用於參與的運營商，並可能會在常規帳單上收取額外費用。其他方面，衛星通話的要求與一般情況相同，包括需要在可見天空的戶外地區進行通話，並警告整體服務可能會比普通移動網絡經驗有所延遲。更多詳細資訊仍需等待正式的博客文章發佈。

