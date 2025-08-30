Google Pixel 10 Pro 是否支援 eSIM？其實 _ _

Google Pixel 10 Pro 具備出色的科技規格，吸引了不少手機愛好者的注意。這款手機不僅在性能和設計上表現出色，還支援多種網絡技術。根據手機的規格，Google Pixel 10 Pro 支援 eSIM 功能。

Google Pixel 10 Pro 的 eSIM 優惠：中國及澳門上網卡 $15起

Google Pixel 10 Pro 加入咗支援 eSIM，用戶可以喺手機直接啟用 eSIM，唔使換卡或者攜帶多張實體卡，對經常出差同旅行嘅人嚟講非常實用。eSIM 嘅最大優點係可以隨時切換唔同嘅數據計劃，無論係去中國、澳門，定係去其他地區，都可以即時連線。

為配合 Google Pixel 10 Pro 支援 eSIM，Altsimcard 特別推出 eSIM 優惠，中國及澳門 eSIM 上網卡即減 HK$10。依家只要 HK$15 就可以有 中國+澳門 一日無限上網卡，去兩日都只係 $18。令 Honor Magic V5 用戶可以更平、更快咁享受跨境上網體驗。只要喺購買時選擇 eSIM 版本，就可以喺手機直接掃描 QR code 開通，過關即刻有網，唔怕斷線。

優惠碼：esimpixel10

優惠金額：即減 HK$10

適用產品：Alt 中國及澳門 eSIM

連結：https://altsimcard.shop/products/china-macao-esim

根據 Altsimcard 說明，購買 eSIM 並成功付款後，在一分鐘內便可以通過 Email 收到相應嘅 eSIM QR Code，然後使用手機掃描該 QR Code，即可將 eSIM 加入手機，同時適用於 Android 及 iPhone，夜晚先決定朝早起身返大陸都無問題。

