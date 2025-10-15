不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
Google Pixel 10 Pro Fold 爆炸了？拆機網紅首次拆到炸機
知名拆機 YouTube 頻道 JerryRigEverything 以一邊講解手機配置、一邊對新推出的電子產品進行高強度破壞而聞名（說是耐用度測試），但這也是首次頻道上拆到爆炸！Google 最新推出的大摺手機 Google Pixel 10 Pro Fold 在被反摺的時候突然冒煙，嚇得主持人馬上扔掉手機。
不過從影片中看到 Pixel 10 Pro Fold 的機身是在天線注塑開口處變成弱點，機身整片垂直地被向後反折，JerryRigEverything 推斷是內部電池因此被擠壓而短路冒煙。雖說 Pixel 10 Pro Fold 是已經被折磨好一陣子再被反折後才冒煙爆炸，但也多少揭露了在極端情況之下的潛在風險。
更多內容：
Pixel 10 Pro Fold | 與市場逆行的首款 IP68、Qi2 摺疊手機
MY PIXEL 10 PRO FOLD EXPLODED — CAUGHT LIVE ON CAMERA!
