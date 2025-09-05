Google Pixel 10 Pro XL 上手評測：極致攝影王者，效能卻拖後腿？

Google 正式推出新一代旗艦手機 Pixel 10 系列，當中最受矚目的莫過於大屏幕旗艦 Pixel 10 Pro XL。這部擁有 6.8 吋超大熒幕及最強攝影系統的機皇，水貨火速抵港，今次第一時間為大家帶來詳細實測！

Pixel 10 Pro XL 整體設計語言向 iPhone 靠攏，磨砂質感機背搭配拋光金屬邊框，手感極佳。橫向突出的相機模組繼承了 Pixel 系列的經典元素，與傳聞中 iPhone 17 的設計相似卻更具辨識度。6.8 吋大屏幕帶來沉浸式視覺體驗，雖然單手操作稍顯吃力，但整體握感仍然出色。

▲Pixel 10 Pro XL只提供單 SIM 卡槽及 e-SIM，不支援外置記憶咭擴充

機身右側設有開關鍵及音量鍵，底部則配備 USB-C 插槽及揚聲器，佈局簡潔實用。值得一提的是，金屬邊框採用拋光處理，質感提升的同時也避免了指紋殘留的問題。

Pixel 10 Pro XL 支援 Qi2 無線充電標準，Google 將其命名為 Pixelsnap。我們實測發現，它竟然能夠兼容 Apple 的 MagSafe 配件！使用 MagSafe 外接充電器可以順利吸附並進行充電，連接時還會發出提示音效。

不過要注意的是，由於缺少 MagSafe 的 NFC 晶片，部分進階功能如自動配對設定等無法完全使用。但對於習慣使用磁吸配件的用戶來說，這已經是一大便利。

Pixel 10 Pro XL 的相機配置可說是歷代最強，搭載 5000 萬像主鏡頭 + 4800 萬像超廣角及 4800 萬像素長焦鏡頭，更支援驚人的 100 倍數碼變焦。

實測發現，透過 AI 驅動的 Pro Res Zoom 技術，即使使用 100 倍變焦拍攝，成像依然保持清晰銳利，遠超一般旗艦手機的表現。更值得一提的是全新「取景指導」功能，AI 會逐步引導用戶構圖拍攝，從避開雜物到調整角度，幾乎是手把手教學。我們試拍人像及建築物，成片觀感自然舒適，雖然未達專業級水準，但足以讓普通人拍出好看的照片。

日間拍攝效果:

夜間拍攝效果:

Pixel 10 Pro XL 配備 6.8 吋 Super Actua OLED 熒幕，邊框極窄，視覺效果震撼。顯示效果清晰銳利，色彩還原自然，可視角度極高。內置揚聲器音量充足，音質表現出色，無論是觀看影片還是玩遊戲都能提供沉浸式體驗。

▲ Pixel 10 Pro XL 預載 ANDROID 16 原生，試用 256GB 機型啟動後仍有 232GB空間供用戶使用。

Pixel 10 Pro XL 搭載 Google 與台積電合作的 3 納米製程 Tensor G5 處理器，官方稱效能比上代提升 34%。但安兔兔測試得分僅為 1,276,887 分，雖然比上代 Pixel 9 Pro Fold 的 834,061 分有明顯進步，但仍落後於搭載 Snapdragon 8 Elite 的競品。在日常使用中，流暢度表現良好，但進行大型遊戲或多任務處理時，偶爾會出現輕微卡頓。期待後續軟件更新能進一步優化效能表現。

總結

Pixel 10 Pro XL 在攝影方面的表現可說是現今手機市場的頂尖水準，100 倍變焦與 AI 攝影指導功能帶來前所未有的拍攝體驗。熒幕顯示及音效表現同樣出色，設計質感一流。

然而，效能表現與同級旗艦相比仍有差距，如果你追求極致性能，可能需要考慮其他選擇。但如果你是攝影愛好者，重視拍攝品質與創新功能，Pixel 10 Pro XL 絕對值得列入考慮清單。現時 Pixel 10 Pro XL 5G 進口貨價為$9,399。

