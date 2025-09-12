Google Pixel 10 Pro XL 拆解顯示電池更換相當簡單

Google 上月發佈了 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 及 Pixel 10 Pro Fold，並於八月底正式開售。對於有興趣的用戶，建議留意我們的實機預覽，並期待即將推出的完整評測。

關於 Google Pixel 10 Pro XL 5G，YouTube 頻道 JerryRigEverything 的 Zack 進行了詳細的拆解，展示了這款手機的內部結構，相關視頻已嵌入在下方。

雖然 Google 在提升設備的可修復性方面似乎已有所進展，但 iFixit 對此並不完全認同 Zack 的熱情。儘管相比於過去的 Pixel 型號有明顯改善，但或許並未如他所描述的那樣突破性。值得一提的是，這款手機的電池相比過去的型號更容易拆卸。

要進入手機的其他部件，需要從背面進行拆解，而屏幕的更換則可以從前方進行，與其餘部件僅通過一條連接線相連。

型號 價格 Google Pixel 10 5G $699 / 約 HK$ 5,444 Google Pixel 10 Pro 5G $899 / 約 HK$ 7,005 Google Pixel 10 Pro XL 5G $1,099 / 約 HK$ 8,570 Google Pixel 10 Pro Fold $1,799 / 約 HK$ 14,025

