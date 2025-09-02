Google Pixel 10a 將繼續使用 Tensor G4 處理器，消息人士透露

隨著 Google Pixel 10a 的傳聞逐漸浮出水面，最新消息顯示這款即將推出的平價手機可能會讓不少人感到失望。據悉，該手機預計將於明年初發佈。

根據消息來源，Pixel 10a 將搭載去年的 Tensor G4 SoC，該處理器與 Pixel 9a 及其他 9 系列手機相同。這與早前的猜測一致，Google 似乎計劃在其下一款平價 Pixel 上進行大幅度的成本削減。

消息來源還透露，這款即將推出的 A 系列 Pixel 手機將提供與 9a 相同的 UFS 3.1 存儲選項。後置相機方面，將採用類似的雙鏡頭設置，但不會配備長焦鏡頭。

不過，Pixel 10a 預計將擁有比當前手機更明亮的顯示屏。根據消息來源，Pixel 10a 將配備 2,000 尼特的顯示面板。

最後，Pixel 10a 將缺少 Pixel 10 系列引入的幾個人工智能功能，根據消息來源，將不會提供 Magic Cue 功能。

Google 最近發佈了 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 以及 Pixel 10 Pro Fold，這些新機型搭載了 Tensor G5 SoC、全新的人工智能功能以及其他小幅升級。Pixel 10a 預計將於 2026 年 4 月左右發佈，未來幾周可能會有更多消息浮現。

