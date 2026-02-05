Google Pixel 10a 正式公開！2 月 18 日開放預訂，鏡頭模組變全平，無凸起更好揸？

Google 今日透過 Made by Google 官方 YouTube 頻道釋出 15 秒預告片，首次「官宣」Pixel 10a，片尾直接寫明「2026 年 2 月 18 日預購」。同一時間，Google Store 亦已上線 Pixel 10a 專頁，除公布預售時間外，亦提供登記電郵、獨家優惠等資訊。

雙鏡頭全平貼背，外觀近似上代

雖然影片好短，但仍可發現最明顯變化係相機模組處理。雙鏡頭系統改為完全貼背全平，視覺上更俐落，亦同上代曾出現嘅細微凸起做法不同。片中展示嘅機身顏色偏藍紫調，整體觀感與 Pixel 9a 相當接近，屬於「微改」而非大改款路線。

如果你最在意係手感同外觀一致性，今次「無凸起」鏡頭位可能係最即時、最易感受到嘅改動。但除咗呢一點，目前仍未有官方資料可以確認其他硬件層面升級幅度。

規格與價錢未公布，傳聞可睇但唔好當真

根據坊間爆料，Pixel 10a 可能採用 6.285 吋螢幕、48MP 廣角 + 13MP 超廣角雙相機、5,100mAh 電池。但來源亦已清楚標示屬未確認資訊，暫時唔能夠視為官方定案。​

如果你係想「第一時間落訂」嘅用家，較穩陣做法係先到 Google Store 登記接收更新，等 2 月 18 日前後官方補齊售價、規格同開售安排，再決定是否值得由 Pixel 9a 升級至 Pixel 10a 囉。

