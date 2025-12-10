Google Pixel 10a 規格曝光，配備 6.28 吋 AMOLED 螢幕及 120Hz 刷新率

根據最新消息，Google Pixel 10a 預計將於 2026 年初發佈，根據 Evan Blass 分享的 Verizon 認證，該款手機的部分規格也已浮出水面。雖然我們早已知道 10a 的外觀將與前代相似，但現在確認其核心規格同樣會保持一致。

根據 Verizon 的列表，Pixel 10a 將配備一塊 6.28 吋 AMOLED 顯示屏，具備 FHD+ 分辨率及 120Hz 刷新率。前置的打孔設計將搭載 1,300 萬像素自拍攝像頭，而後置攝像頭則將保持 4,800 萬像素主鏡頭，光圈為 f/1.7，並配有 1,300 萬像素的超廣角鏡頭，光圈為 f/2.2。

該列表還確認了基礎版本將擁有 8GB RAM 和 128GB 的儲存空間，以及一塊 5,100 mAh 的電池，充電速度仍有可能保持在 23W。雖然新列表中未提及晶片組，但有傳言指出 Pixel 10a 將繼續使用 Tensor G4 晶片，該晶片同樣用於 Pixel 9a。

