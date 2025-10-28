Google Pixel 10a CAD 渲染圖流出

Google 在八月發佈了大部分 Pixel 10 系列的手機，但仍有一款成員缺席：Pixel 10a，這款中階機型將是系列中最具性價比的選擇。根據最新的 CAD 渲染圖，Pixel 10a 可能會在 2026 年初揭曉。曾有傳聞指出它可能會在今年底之前推出，但現在消息來源表示，實際發佈時間將會延遲至明年初。這仍然意味著它將比前一代機型在年初更早推出，後者是在三月上市。

在洩漏的 CAD 渲染圖中，Pixel 10a 的外觀幾乎與 Pixel 9a 一模一樣。相機模組與塑料後背平齊，機身上僅配備兩個相機。另一方面，螢幕邊框依然偏厚，而 Google 在機身框架上堅持將音量按鈕設置在電源鍵下方，這樣會使得用拇指操作電源鍵變得稍顯不便。Pixel 10a 的螢幕尺寸預計與 9a 相同，機身尺寸為 153.9 x 72.9 x 9 mm，這意味著其高度、寬度和厚度都會稍微增加。

有趣的是，Pixel 10a 可能會打破近期的傳統，未使用 Google 最新的 SoC，Tensor G5，而是選擇了較舊的 Tensor G4，但 CPU 的時脈會有所提高，這很可能是出於成本考量。Pixel 10a 預計將以與前一代相同的 $499 / 約 HK$ 3,892 價格起售，而這個價位仍然僅提供 128GB 的儲存空間。作為新一代的 Pixel，這款手機應該會獲得長達 7 年的軟件支持。

