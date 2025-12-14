Google Pixel 9 Pro Fold 更新新增 10 Pro Fold 相機分屏功能

隨著可摺疊手機的普及，許多第三方應用程式也開始針對這種形式進行優化，系統應用則更是如此。因此，Google 正在為 Pixel 9 Pro Fold 使用者改進相機體驗，並透過更新新增了一個實用的 Pixel 10 Pro Fold 功能。

在 Pixel 9 Pro Fold 相機應用中，這項特定功能允許用戶在屏幕的左半部分預覽照片，同時在右側保持相機取景器。坦白說，Google 花了這麼長時間才跟上進度令人感到意外，因為這幾乎是其他可摺疊手機的標準功能。

在快門下方有一個專用按鈕，還提供了一個選項，可以查看所有照片，而不僅僅是當前拍攝會話中拍攝的照片。不過，這項功能本質上是通往 Google Photos 的快捷方式。

