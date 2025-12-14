宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Google Pixel 9 Pro Fold 更新新增 10 Pro Fold 相機分屏功能
隨著可摺疊手機的普及，許多第三方應用程式也開始針對這種形式進行優化，系統應用則更是如此。因此，Google 正在為 Pixel 9 Pro Fold 使用者改進相機體驗，並透過更新新增了一個實用的 Pixel 10 Pro Fold 功能。
在 Pixel 9 Pro Fold 相機應用中，這項特定功能允許用戶在屏幕的左半部分預覽照片，同時在右側保持相機取景器。坦白說，Google 花了這麼長時間才跟上進度令人感到意外，因為這幾乎是其他可摺疊手機的標準功能。
在快門下方有一個專用按鈕，還提供了一個選項，可以查看所有照片，而不僅僅是當前拍攝會話中拍攝的照片。不過，這項功能本質上是通往 Google Photos 的快捷方式。
推薦閱讀
其他人也在看
聖誕禮物2025｜AirPods Pro 3 新品再降，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞
聖誕節前夕，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 再次出現幅度可觀的折扣，刷新歷史低價。它目前僅售 US$199，約合 HK$1,550，比本地購買平 300 蚊。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google翻譯最新測試版 任何耳機可用即時語音翻譯功能
Alphabet(GOOG.US)為Google翻譯推出最新更新，將原本僅限於Pixel Buds使用的即時語音翻譯功能，擴展到任何耳機，並支援超過70種語言。AASTOCKS ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
宇樹科技推人形機器人 App Store 賣點「即下即用」
宇樹科技宣布,首發人形機器人 App Store,用戶可以將訓練好的舞蹈、武術、工作等模型一鍵上傳分享,也可以下載其他開發者開發的動作部署到機器人。宇樹科技發布的簡報資料顯示,宇樹應用商店在架構上整成「用戶廣場」、「動作庫」、「數據集」及「開發者中心」四大核心模組。其核心邏輯在於「即下即用」:用戶毋需具備底層程式碼編寫能力,僅需透過手機 App 連接機器人,即可像安裝手機軟件一樣,將雲端的複雜運動控制演算法一鍵部署至機器人終端。 (BC)#宇樹科技 #人形機器人infocast ・ 1 天前
記憶體短缺衝擊智慧手機市場！入門機恐僅剩4GB RAM、microSD擴充或將回歸
全球 DRAM 短缺持續惡化，智慧手機製造商恐被迫下修 RAM 規格，入門機型可能僅配備 4GB 記憶體，旗艦機 16GB RAM 升級放緩，甚至促使 microSD 擴充功能重返市場，Android 與裝置端 AI 發鉅亨網 ・ 9 小時前
手機執相點可缺少 AI？VSCO 加入 AI 驅動的 Upscale 相片功能
VSCO 推出以 AI 驅動的 Upscale 相片功能，官方指可以將影像解像度提升最多 4 倍。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 14 小時前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂 社交網宣布戀愛中
推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美國套路被北京識破 特朗普AI總管稱中國拒買H200晶片
【彭博】— 白宮人工智能負責人David Sacks引述新聞報導表示，中國已經摸清了美國允許其購買英偉達H200人工智能晶片的策略，因而打算採用國產國產半導體。Bloomberg ・ 1 天前
澳洲邦迪海灘爆槍擊致多人死亡 警方拘 2 人 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，導致多人死亡。警方表示，事件中有多人喪生，並已拘捕兩名涉案人士，當局呼籲民眾避免前往邦迪海灘。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台
露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。鉅亨網 ・ 6 小時前
美女歌手尖沙咀行街被非禮 遭網民質疑處理手法
歌手黃淑蔓（Feanna）近日自揭於尖沙咀商場行街時，懷疑遭一名陌生男子非禮，事後她在分享經過並提醒女士出門要提高警覺。事件引起大批網民關注，聲援她之餘，亦有人表示曾遇上疑似同一名男子，憂慮對方是「慣犯」。她昨晚出席活動時表示：「其實喺網上面我冇講得好清楚，我純粹都希望大家可以小心啲，不過我都唔驚嘅。同埋上次都有少少嬲自己，反應唔切，下次如果再遇到，應該就會做一個再適當少少嘅反應。」東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰
（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。法新社 ・ 10 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道被制服 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田馬場今日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況一度十分危險。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
馬鞍山錦豐苑一單位起火 約200人自行疏散
馬鞍山錦豐苑發生火警。今日(14日)傍晚近6時，錦豐苑錦莉閣有一個單位起火，冒出濃煙。消防接報到場，約15分鐘後將火救熄。由網上圖片可見，單位內火光熊熊，火勢猛烈。am730 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價 批評對方是「吸血鬼」
大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主am730 ・ 1 天前
79歲李家鼎病癒暴瘦20磅 中氣十足現身自爆體重回升：冇退休兩個字
人稱「鼎爺」的79歲藝人李家鼎，今年9月出席活動時自爆因操勞過度而導致暴瘦20磅，又指患上胃炎及血氣不足，需要入院輸血，令人憂心其健康狀況。幸鼎爺昨日（12月13日）現身太古城出席其自家品牌宣傳活動時，雖然體型消瘦，但顯得精神奕奕，而且接受訪問時中氣十足，更透露體重已漸漸回升，他亦沒有打算退休。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！Yahoo Style HK ・ 1 天前
商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世 終年 67 歲｜Yahoo
前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。行政長官李家超對蘇錦樑辭世表示哀悼。前特首梁振英在社交媒體發文悼念。據了解，自 2017 年離開政府「無官一身輕」的蘇錦樑，近年患有白血病。他除了效力過曾蔭權及梁振英班子的「熱廚房」，亦曾任民建聯副主席、醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員。Yahoo新聞 ・ 1 天前