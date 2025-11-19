Google Play 2025 香港年度最佳名單：八達通「最幫手」、 SD 高達 G 世代 永恆是「最佳遊戲」、RoboNeo「最具潛力」！

Google Play 香港今日正式公佈 2025 年度最佳排行榜，今年共有 17 款應用程式及遊戲脫穎而出。今年的得獎名單反映了三大核心科技趨勢：生成式 AI 的普及、港人對實用生活工具的依賴，以及跨裝置遊戲體驗的全面升級。

Google Play 2025 香港年度最佳名單：八達通「最幫手」、 SD 高達 G 世代 永恆是「最佳遊戲」、RoboNeo「最具潛力」！

生活幫手與訂閱服務：八達通與健康 App 備受推崇

香港人講求效率，能提升生活質素的應用程式自然成為大熱。本年度的「年度最佳生活幫手應用程式」由香港人必備的《 八達通 》奪得。評審指出，《 八達通 》不僅完美整合了本地交通與零售支付，近年更積極支援「Google 錢包」及跨境支付功能，方便港人在日本等旅遊熱點消費。

廣告 廣告

值得一提的是，為了保障龐大的交易安全，《八達通》得益於 Google Play Integrity API 技術，每日進行檢查以阻截潛在欺詐與惡意程式，這也是其獲獎的關鍵因素之一。

此外，Google 發現香港用戶亦相當願意為優質的訂閱制服務付費，而且 app 付費方式也開始以「訂閱 + 額外付費」的形式出現，特別是在 AI 應用程式類別更明顯。

在自我提升與健康管理方面，獲獎名單包括：

年度最佳大螢幕應用程式：《 Goodnotes: Notes, docs, PDF 》— 提供優質筆記與跨裝置協作體驗。

年度最佳穿戴裝置應用程式：《 Flo 月經週期及排卵期追蹤器 》— 方便女性用戶管理健康。

年度最佳自我提升應用程式：《 普拉提運動 - 居家運動健身 》— 迎合港人隨時隨地運動的需求。

AI 應用大爆發：用文字指令釋放創意

2025 年是生成式 AI 應用百花齊放的一年。榮獲最高殊榮「年度最佳應用程式」的是《 Adobe Firefly: 生成式 AI 》。該應用程式展現了「以自然語言驅動創意」的趨勢，用戶只需輸入簡單文字，即可透過 AI 製作高品質圖像與影片。

本地開發者亦緊貼此浪潮，美圖旗下的《 RoboNeo 》獲選為「年度最具潛力應用程式」。該 App 結合了自家技術與 Google 的 AI 模型，協助用戶處理修圖與設計，成功利用 Google Play 平台拓展國際市場。另一款熱門工具《 可靈 AI 》則憑藉圖片與影片製作功能，拿下「年度最具娛樂性應用程式」。

手遊新趨勢：經典 IP 回歸與跨平台遊玩

Google Play 2025 香港年度最佳名單：八達通「最幫手」、 SD 高達 G 世代 永恆是「最佳遊戲」、RoboNeo「最具潛力」！

遊戲方面，知名動漫 IP 依然是票房保證。年度最佳遊戲 由《SD 高達 G 世代 永恆》奪得，其還原度極高的動畫劇情與策略戰鬥深受高達迷喜愛。而風靡全球的《Pokémon TCG Pocket》則將卡牌對戰完美移植至手機，並加入創新的交換與社交機制，獲選為「年度最佳休閒遊戲」。

「跨裝置遊玩」已成為新常態。隨著 Google Play Games（PC 版）正式推出，玩家可以更自由地在手機與電腦間切換。支援此功能的得獎作品包括：

年度最佳跨裝置遊戲：《 迪士尼無限飛車 - Disney Speedstorm 》。

年度最佳多人對戰遊戲：《 Delta Force 》。

年度最佳劇情遊戲：《 Once Human 》。

Google Play 香港 2025 年度最佳得獎名單

應用程式

年度最佳應用程式：Adobe Firefly: 生成式 AI

年度最佳生活幫手應用程式：八達通

年度最具潛力應用程式：RoboNeo

年度最具娛樂性應用程式 ：可靈AI：AI 圖片與影片製作

年度最佳自我提升應用程式：普拉提運動 - 居家運動健身

年度最佳大螢幕應用程式：Goodnotes: Notes, docs, PDF

遊戲

年度最佳遊戲：SD 高達 G 世代 永恆

年度最佳跨裝置遊戲：迪士尼無限飛車 - Disney Speedstorm

年度最佳多人對戰遊戲：Delta Force

年度最佳休閒遊戲：Pokémon TCG Pocket

年度最佳獨立製作遊戲：哥布林也想談戀愛

年度最佳劇情遊戲：Once Human

更多內容：

Google Play 香港 2025 年度最佳排行榜

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk