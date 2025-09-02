防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
Google Play Games 個人資料公開發佈
Google 正在對其 Play Games 個人資料進行重大更改。從 9 月 23 日開始，Play Games 個人資料將新增「社交功能」，並向其他玩家顯示「遊戲統計數據和里程碑」。
目前 Play Games 已經擁有個人資料，但其他玩家難以訪問，且主要顯示成就。Google 對更新的描述並不清楚會添加哪些社交功能，但聽起來類似於 Steam 的功能。
在 Steam 上，玩家的個人資料對朋友來說是易於可見的，他們可以查看你所玩的遊戲、當前正在玩的遊戲及你在這些遊戲中的成就。
Google Play Games 的更新將於 9 月 23 日自動推送給大多數全球用戶，英國和歐盟的用戶將於 10 月 1 日跟進。
以下是 Google 發送給用戶的電子郵件內容：
我們將很快更新 Google Play 上的玩家個人資料功能。
從 9 月 23 日開始，我們將開始更新 Play Games 個人資料，包括用戶的個人資料。您的個人資料將包含來自 Google Play 安裝的遊戲中的遊戲統計數據和里程碑以及新的社交功能。您的個人資料及相關功能將很快在 Google Play 上顯示，以便更容易訪問我們的所有遊戲服務。
為了支援與您的遊戲個人資料相關的功能和服務，Google 將收集有關您的遊戲使用信息，例如您玩過哪些遊戲以及何時玩過這些遊戲。我們還將利用這些數據改善 Google Play 的遊戲體驗。與當前情況相同，開發者可能會收到有關您個人資料、活動和遊戲內購買的信息，以幫助他們提供和改善遊戲，這取決於他們的隱私政策。開發者也可能會向 Google 發送有關您在其遊戲中活動的信息，例如您的成就和遊戲進度。
當我們更新您的個人資料時，我們將使用您現有的個人資料可見性設置作為更新後個人資料的默認設置。例如，如果您當前的個人資料設置為「對所有人可見」，則更新後的個人資料信息也將對所有人可見。您可以在此處了解更多或更新當前的個人資料可見性設置。
您的個人資料將自動更新，因此無需進行任何操作。請記住，您可以隨時從 Google 帳戶中刪除您的 Play Games 個人資料。
您也可以完全刪除您的 Google 帳戶。刪除 Google 帳戶將刪除該帳戶中的所有數據和內容，例如電子郵件、文件和照片。
我們期待為您展示新的整合遊戲體驗，並期待在 Google Play 上見到您。
