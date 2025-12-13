Google Translate 更新為 Gemini 技術，新增耳機即時翻譯功能

今日，Google 正式對 Google Translate 進行了更新，注入了 Gemini 技術，以提升翻譯的準確性，特別是在處理帶有細微意義的短語，如成語、當地表達或俚語時。Google 表示，這是尖端的翻譯質量，使用者可以在 Google Search 及 iOS 和 Android 的 Translate 應用程式中找到這項功能。

此次更新在美國和印度推出，支持英語與「近 20 種語言」之間的翻譯，包括西班牙語、印地語、中文、日語和德語。此外，還有一個新的測試體驗，讓使用者能在耳機中實時聽到翻譯。這樣能夠保留每位講者的語調、重音和節奏，從而創造出更自然的翻譯，便於跟隨。

使用者只需佩戴耳機，打開 Translate 應用程式，然後點擊實時翻譯功能。這項測試目前在美國、墨西哥和印度的 Android Translate 應用程式中推出，支持超過 70 種語言，並預計在 2026 年進一步擴展到更多地區和 iOS。

最後，Translate 中的語言學習工具也進行了改進，提供基於使用者口語練習的反饋建議。使用者還可以通過追蹤連續學習的天數，挑戰自己以達成學習目標。這些學習工具也將擴展至「近 20 個新國家」和地區，包括德國、印度、瑞典和台灣。

