Google TV 將迎來 Gemini 的新功能介紹

Google 宣佈 Gemini 將會登陸其智能電視平台。在 Google TV 上，Gemini 將取代 Google Assistant，並引入一系列全新的人工智能功能。

透過 Gemini，使用者可以與電視對話，獲得即時的觀影推薦、節目摘要，甚至可以協助計劃旅行。當無法記起節目名稱時，還可以透過描述來尋找節目。

此外，Gemini 還能提供節目評價、回顧過去的季節，並協助日常任務。例如，可以請它教學習樂器或烹飪新菜，它將提供相關的 YouTube 影片逐步指導。

Gemini 的運作方式與 Google Assistant 相似，用戶可以透過說「Hey Google」或按下電視遙控器上的麥克風按鈕來喚起它。

Google 指出，Gemini 在 Google TV 上目前僅在 TCL QM9K 系列電視上可用。它將在今年稍後推出至更多電視和設備，包括 Google TV Streamer、2025 年 Hisense U7、U8 和 UX 系列智能電視、Walmart onn. 4K Pro，以及 2025 年的 TCL QM7K、QM8K 和 X11K 型號。更多 Gemini 的功能將於日後公佈。

