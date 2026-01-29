獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
Google Workspace「突破」Gemini 大法失靈？香港用家回報變「不支援此國家／地區」，要開 VPN 先用到（更新：已恢復）
HKEPC 實測證實問題屬實，Google 香港客服稱未封鎖並已提交排查。
香港一向無法用個人帳戶直接登入 Gemini，但過往不少人會透過 Google Workspace 以企業、商業或教育用戶方式訂閱，毋須 VPN 都可使用。惟由昨晚起，大量使用此法嘅香港用家回報無法直接存取 Gemini，系統改為顯示「不支援此國家／地區」。
多名用家指出，即使轉用不同 ISP 網絡供應商，情況都一致，必須開啟 VPN 才能正常使用。HKEPC 實測後亦證實問題屬實，無論係直接經 Google Workspace 官網購買，抑或透過 Netvigator 提供嘅「Google Workspace with Gemini」個人方案，都同樣喺香港無法直接使用。
Google 香港回應未作改動
HKEPC 就事件向 Google 香港客服查詢後，對方表示並無封鎖香港 Google Workspace 用家使用 Gemini。客服同時指已將情況提交相關部門排查，後續會再回覆 HKEPC 調查結果。
換言之，暫時未能確認係政策改動、系統誤判，定係地區支援清單出現變化而導致「一夜封鎖」。如果你公司或學校嚴重依賴 Gemini 做日常工作流程，可能要先準備替代方案，等 Google 進一步交代。
點解香港成日「唔支援」？
有 Google 支援社群討論提到，Gemini 只會喺特定國家／地區提供，香港有機會唔喺支援清單之內，因而出現「之前用到，之後突然用唔到」嘅情況。當然，呢類討論未必代表官方立場，但的確解釋到點解香港用戶體驗可以咁唔穩定。
至於坊間常見解釋，普遍會歸因於合規、監管同數據要求等因素，令 Google 可能對部分地區採取較保守嘅服務開放策略。由於官方未有就香港限制提供清晰原因，現階段仍只能視為推測。
想繼續用到 Gemini？幾個暫時做法
最多人用嘅方法仍然係使用 VPN 或代理伺服器，將 IP 切換到 Gemini 正式支援嘅地區，再登入服務。一般建議選擇連線穩定嘅付費 VPN，連線後再清除瀏覽器快取，減少定位殘留導致判斷錯誤。
另一條路係改用 SmarTone「AI Connect」等電訊商級方案 ，毋須安裝第三方 VPN 都可直接連線到熱門 AI 平台。
更新：已恢復正常。
