Google Workspace「突破」Gemini 大法失靈？香港用家回報變「不支援此國家／地區」，要開 VPN 先用到（更新：已恢復）

香港一向無法用個人帳戶直接登入 Gemini，但過往不少人會透過 Google Workspace 以企業、商業或教育用戶方式訂閱，毋須 VPN 都可使用。惟由昨晚起，大量使用此法嘅香港用家回報無法直接存取 Gemini，系統改為顯示「不支援此國家／地區」。

多名用家指出，即使轉用不同 ISP 網絡供應商，情況都一致，必須開啟 VPN 才能正常使用。HKEPC 實測後亦證實問題屬實，無論係直接經 Google Workspace 官網購買，抑或透過 Netvigator 提供嘅「Google Workspace with Gemini」個人方案，都同樣喺香港無法直接使用。​

Google 香港回應未作改動

HKEPC 就事件向 Google 香港客服查詢後，對方表示並無封鎖香港 Google Workspace 用家使用 Gemini。客服同時指已將情況提交相關部門排查，後續會再回覆 HKEPC 調查結果。​

換言之，暫時未能確認係政策改動、系統誤判，定係地區支援清單出現變化而導致「一夜封鎖」。如果你公司或學校嚴重依賴 Gemini 做日常工作流程，可能要先準備替代方案，等 Google 進一步交代。​

點解香港成日「唔支援」？

有 Google 支援社群討論提到，Gemini 只會喺特定國家／地區提供，香港有機會唔喺支援清單之內，因而出現「之前用到，之後突然用唔到」嘅情況。當然，呢類討論未必代表官方立場，但的確解釋到點解香港用戶體驗可以咁唔穩定。​

至於坊間常見解釋，普遍會歸因於合規、監管同數據要求等因素，令 Google 可能對部分地區採取較保守嘅服務開放策略。由於官方未有就香港限制提供清晰原因，現階段仍只能視為推測。​

想繼續用到 Gemini？幾個暫時做法

最多人用嘅方法仍然係使用 VPN 或代理伺服器，將 IP 切換到 Gemini 正式支援嘅地區，再登入服務。一般建議選擇連線穩定嘅付費 VPN，連線後再清除瀏覽器快取，減少定位殘留導致判斷錯誤。​

另一條路係改用 SmarTone「AI Connect」等電訊商級方案 ，毋須安裝第三方 VPN 都可直接連線到熱門 AI 平台。

更新：已恢復正常。

