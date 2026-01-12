GoogleGemini AI與沃爾瑪等零售商合作 打造無縫購物

（法新社華盛頓11日電） Google今天推出專為線上零售打造的新一代專業版Gemini人工智慧套件，旨在為消費者創造從搜尋產品到客戶服務的流暢購物互動體驗。

Google在聲明中指出，Gemini企業版客戶體驗套件（Gemini Enterprise for Customer Experience）將「利用複雜的邏輯推理來理解顧客意圖，並在兼顧客戶偏好與同意的情況下，代表客戶執行多步驟任務」。

這也將讓用戶無需離開Google應用程式，就能直接完成購物並與客服進行互動。

隨著消費者持續使用該工具，系統將會推薦符合其個人偏好的商品，而這些商品均來自採用Google新協議的廠商。

這家網路搜尋巨擘表示，已與多家美國知名連鎖品牌簽署協議，包括Papa John's披薩店、居家修繕連鎖業者羅威公司（Lowe’s），以及大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart）和克羅格（Kroger）等。

Papa John's數位技術長瓦斯康尼（Kevin Vasconi）表示：「我們正攜手合作，提供客製化的互動、簡化每個決策，並消除顧客接觸點中的摩擦。」

沃爾瑪表示，這項工具將有助於提供最契合客戶需求的產品，並提升產品搜尋轉化為實際銷售的效率。

沃爾瑪即將上任的總裁兼執行長佛納（John Furner）表示：「我們希望隨時隨地滿足顧客的需求。」他並承諾將打造「比以往更直覺、個人化且流暢的購物體驗」。

Google及其合作夥伴在紐約舉行的年度全國零售聯盟（NRF）年度大會開幕之際，同步宣布這項消息。該組織為全球最大的零售貿易協會。