GoPro Max 2 主打原生 8K 360 度影像，同場加映入門運動機 GoPro Lit Hero

時隔 6 年之後，GoPro 終於又帶來了一款 Max 系列的 360 度相機。剛剛登場的 GoPro Max 2 相比前代設計有了明顯變化，其前後兩顆鏡頭被移到了中間靠上的位置，而非過去那樣位於一角。不光如此，最外層的鏡片現在還支援快拆。輕鬆一轉就可以更換，和半年前推出的競品 Insta360 X5 一樣，算是解決了全景相機的一大痛點。

Max 2 具備 5 米防水機能，同時內建有固定座和摺疊接頭。它採用了一對 1/2.3 英寸的 12MP 感光器，最高可錄製雙鏡 360 度 8K 30p 和單鏡 4K 60p 影片，支援 3 倍慢動作拍攝（4K 100p），並可輸出 29MP 的 360 度照片。這款裝置支援 10-bit 錄影，而且能透過 GoPro Labs 實驗性功能實現高達 300Mbps 高碼率。對於進階創作者，廠方也準備了帶有 LUT 的 GP-Log 以提供更多後製彈性。

GoPro Max 2

不意外的是，GoPro Max 2 也具備各種拍攝模式，包括沉浸第一視角、消除自拍棒等等。因為是 360 度影像，用家也可自由調整畫面比例，便於輸出適合 YouTube、TikTok 等不同平台的內容。裝置配備有 1,960mAh GoPro Enduro 電池，它擅長應對低溫環境，但官方並未給出具體的續航時長供消費者參考。除此之外，Max 2 還設有 6 麥克風陣列。但可惜的是它沒有內建儲存，你需要另購不低於 A2 V30 等級的 microSD 卡。

GoPro Lit Hero

GoPro Max 2 的售價是 HK$3,900，目前已可在官網預購。在更新 360 相機的同時，廠方也帶來了入門運動相機 GoPro Lit Hero。其最大特點是自帶能 3 檔調節的 LED 補光燈，錄影規格最高 4K 60p，還提供了 2 倍慢動作、4:3 模式等功能。這款相機的價格是 HK$2,000，同樣已經上架官網。

