GoPro Max2 360 相機發佈，具備 8K 分辨率及可更換鏡頭

GoPro 最近發佈了其全新的 Max2 360 動作相機，作為 Max 360 的繼任者。此外，還推出了新的 Lit Hero 小型動作相機和 Fluid Pro AI 多鏡頭穩定器。

新款 GoPro Max2 360 相機配備 1/2.3 吋感應器，能夠以 30 fps 的速度拍攝高達 8K 的 360 度視頻。它支持 10 位錄影和 GP-log，並能夠以 360 格式拍攝 2,900 萬像素的照片，提供 Max HyperSmooth 及 360 水平鎖定穩定功能。

其中一個主要特點是用戶可以輕鬆更換受損的鏡頭，無需使用任何工具即可更換破損的鏡頭。GoPro Max2 360 配備六個麥克風，並支持藍牙音頻。

相機的安裝選項包括標準 ¼-20 三腳架安裝孔、所有近期 GoPro 型號上都配備的內建摺疊支架，以及新推出的磁性扣合系統，該系統首次出現在 GoPro Hero 13 Black 中。

GoPro Max2 360 重量為 195 克，防水深度可達 5 米，並具備內建 GPS。它還支持基於 AI 的物體追蹤、MotionFrame 編輯，以及通過 GoPro Quik 應用進行基於雲端的編輯。

此外，GoPro 還推出了新的 Lit Hero 動作相機，作為去年的小型 Hero 相機的繼任者，現配備內建燈，具有三個亮度級別。

該相機支持 4K 解析度視頻捕捉，最高可達 60 fps，並能拍攝 2 倍慢動作視頻和 1,200 萬像素照片。相機也具備可更換鏡頭、內建支架、標準 ¼-20 螺紋安裝孔及磁性安裝功能。

GoPro Lit Hero 特點包括 HyperSmooth 視頻穩定技術、兩個麥克風、內建 1,225 毫安時的 Enduro 電池，重量為 93 克，防水深度同樣可達 5 米。

最後，該公司還推出了 Fluid Pro AI 多鏡頭穩定器，具備 AI 目標追蹤功能，可與 GoPro 相機、智能手機和重量不超過 400 克的小型相機一起使用。

Fluid Pro AI 穩定器擁有 3 軸穩定功能、前向和後向主體追蹤、集成補光燈，並宣稱電池續航可達 18 小時。

GoPro Max2 360 的起售價為 $499.99 / 約 HK$ 3,899，而新款 Lit Hero 的價格為 $269.99 / 約 HK$ 2,103，Fluid Pro AI 穩定器則需 $229.99 / 約 HK$ 1,794。以上產品將於 10 月 21 日開始發售。

