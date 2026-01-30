Gordon Flanders：「在日本讀書時，我強逼自己每天寫一首完整的歌。我明白若果不這樣做很難進步。」

變幻原是永恒，唯有「轉變」這回事是不變的。Gordon Flanders過去數年生活出現大變化，女朋友成為老婆，2024年加入華納唱片，以歌手姿態活躍於幕前。對他而言，這不只是身份轉換，更是一場與自我對話的漫長練習：如何在主流與獨立之間、幕前與幕後之間、商業與創作之間，找到讓自己舒適的平衡點。

華納大家庭

Dolce & Gabbana黑色直間恤衫及長褲

早在加盟華納之前，Gordon已憑著優秀的創作與製作能力，以〈污糟兒〉、〈回憶半分鐘〉、〈花海〉等作品在香港音樂圈建立口碑。以獨立歌手而言，他也曾發行專輯《Flanders》及舉辦個人專場。那麼又為何選擇在此時簽約主流唱片公司？他坦言早已把音樂當作職業，變相就要思考如何謀生：「做音樂最終目的就是希望有更多人聽到我的歌，簽約似乎是最直接的途徑。」獨立時期的他雖有固定班底，但依然以one man band的形式包辦作曲、編曲、製作，甚至繁複的聯絡協調工作。「變相沒有太多心力思考如何將歌曲宣傳出去。但當你有公司，團隊就能幫忙。」此前他曾與華納屢次合作，也觀察到近年旗下歌手的發展確實不錯；他尤其欣賞公司內部締造家庭般的互助氛圍，藝人之間常有合作。「加入主流對我來說反而是新嘗試。大家可能覺得大公司就等於市場導向，我對此並不介意。而且雙方都有共識，同一專輯在做一些主流作品的同時，也可保留我想做的音樂。」

從幕後至台前

Pronounce卡其色短版西裝外套及長褲

Gordon形容過去的自己是「七成幕後、三成幕前」，甚至語出驚人地表示唱歌「可有可無」。「我本身不太喜歡跟別人交流，以前的自己愛躲起來閉門造車。」他笑稱可以完全退居幕後，專心為他人製作音樂。然而，既然選擇了簽約唱片公司這條路，就意味著必須走向人群，也該盡全力做好歌手這個身份。「現在的職業就是要唱歌，向別人展示我是一個歌手，而不只是幫別人寫歌。」加入華納後他的演出機會明顯增加，是最好的訓練場。他坦承心態上仍在調適，但已開始渴望用現場表演吸引聽眾。「通常唱大舞台反而不緊張，但去年初次參與school tour這類小型演出，因與學生距離太近反而會手心冒汗。」

華納校園巡迴向來是出色的推廣企劃，讓旗下歌手近年保持在中學、大學階層有著很好的傳唱度；雖然他深知自己聽眾多集中在25至30歲，校園學生並非天然受眾，但這些機會不正是Gordon簽約的初衷嗎？所以他要轉換演出心態：「school tour的意義就是吸納更年輕聽眾。我要說服自己，年輕人聽完也可能喜歡我的歌。」第一年他自彈自唱，怕彈錯很難與學生互動；今年二度參與，他發現表演者的自信至關重要。「當你有膽量『撩』他們，通常他們都樂於給你反應。」看到今年華納新鮮人包包（陳康堤Constance）在上台前緊張的模樣，他彷彿看到去年的自己。「這是一個必經階段。慢慢熟習就會開始享受舞台。」

在框架內尋找自由

Dolce & Gabbana毛絨飾領牛仔褸

「第一」好像放諸任何事都有指標標性意義，對於Gordon亦然。加盟後，首支單曲〈沒有送出的詩〉的誕生過程可謂一波三折。「最初我反覆糾結公司希望我推出甚麼類型的作品，而不是自己想寫甚麼，結果不斷交demo來回討論，擾攘了很久。」最終〈沒有送出的詩〉找到雙方都滿意的平衡點，其中靈感源自他聽到R&B歌手Keshi愛在結他基底中加入一些時興的Trap元素，令他也想嘗試以廣東歌演繹。

談到期望，他感受到公司傾向塑造他成為一個「安靜彈唱的創作才子」，但他自覺內心是個充滿玩味的「大細路」。「接下來我希望在影像或MV讓觀眾認識我更多真實、有趣一面，不只是一個只坐在椅子上彈唱的人。」他笑言這是未完全達成的願望。「很多人都會創作，有時更吸引眼球是真實的自我。即使是慢情歌，視覺上也不一定要『對嘴』，哪怕在MV做些不相關、有趣的事也可以的。」他認為自己在台上台下有種抽離的反差感：「上到台就要認真唱好，但台下聊天時卻可以是玩性很重的『大細路』。」接下來他也希望保持自在的感覺來工作，同時繼續認真對待音樂。

兩種心態 一種熱愛

Faceon Lab黑色墊肩西裝外套及西褲

作為多位歌手的背後功臣，Gordon寫出無數熱門單曲。為他人創作與為自己寫歌，有何不同？「寫別人的歌反而沒那麼多框架，更自由。做自己的東西時卻處處碰釘，總想著改得更好。」正因這種自由，為他人譜寫的旋律往往更易流行。當然也有人問他，會否後悔把好歌送給別人，他卻從來沒有一絲猶豫。「首先我不喜歡後悔。其次我認為那位歌手更適合那旋律才會寫給他，而那些歌我也能cover吧。我很享受幫別人寫出好歌，那種滿足難而言喻，也無可替代。」

Gordon補充寫歌從不打「天才波」，現在的功力是當年在日本地獄式訓練而成。「有一年在日本讀書時，我強逼自己每天寫一首完整的歌。我明白若果不這樣做很難進步，也練就我從不會擔心沒有靈感。」回到Moon Tang兩首熱門單曲〈趁你旅行時搬走〉和〈夜闌人靜〉皆由Gordon操刀，背後其實只得一兩天時間。但Gordon反而享受被逼迫的感覺，令他可全神貫注增加效率在短時間完成創作，也是從前的訓練帶給他的自信。

不過他坦言，長遠而言未必會在幕前停留太久。「幕後工作有版稅，也是一種被動收入，更滿足我想做音樂但未必想面對群眾的心態。」然而，既然此刻選擇了幕前，他便會全心投入。「現階段一定專注幕前發展，但即使將來不唱歌，專注幕後仍是可行的路——否則當年我在日本受的苦豈不白費了？」他笑道。

Future is now

回顧2025年，他用「not bad」作總結。「策略上起碼一年要有一兩首穩妥的單曲，在Spotify過百萬流量，讓公司看到成績。」他承認加入公司後不能再像獨立時期般任性。「你要考慮團隊和投放的資源。如果沒有回報，自己也會不好意思吧！」音樂上他認為2025年是沉澱期：「一開始承諾『第二張唱片全部做廣東歌』其實挺難的，所以我視這年為重新學習粵語歌曲創作的階段。」同時他理性看待創作周期，「第二張專輯往往沒有第一張那麼好，到第三、第四張又會再成熟。我不覺得這階段有問題。」2026年他有兩個具體目標，一是版稅收入足以支付一年租金，讓他能將演藝收入儲蓄起來，二是在作曲獎項上有所收穫。「我比較介意作曲方面的肯定，說到底我是一個寫歌的人！」

訪問尾聲，他分享近期心態的微妙轉變。以往他總抱持「越想得到，越容易落空」的念頭，但最近開始嘗試正向思考。「我和阿Moon聊天，她總是深信吸引力法則。於是我從12月開始試著多想一些好的可能，暫時好像⋯⋯真的有點力量。」他笑說，「這其實是好事，因為當你希望某些事情發生時，你自然會為此多做一點。」

從幕後到台前，從獨立到主流，Gordon Flanders或許仍在尋找最舒適的位置，但可以肯定是，無論站在舞台中央，還是隱身於控制台後，他始終是那位專注於音符、忠於內在節拍的創作人。唯有對音樂的誠實與熱愛，才是打動人心的根源。

PHOTOGRAPHY / MICHAEL WONG

STYLING / CHARLES WONG

MAKE-UP / HEISAN HUNG

HAIR STYLING / CARMAN NGAN@HOLA IL COLPO HAIR & PETS

TEXT / COSCO YIM