Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽

香港的天氣變幻莫測，尤其在雨季，無論是打風還是下暴雨，雙腳濕透帶來的不適感令人煩惱。這個時候，一對防水又舒服的防水鞋是必要的存在。然而，傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。

Gore-Tex，保持雙腳乾爽舒適的關鍵

香港天氣濕熱又多雨，鞋濕會令雙腳焗促又易起泡。市面防水鞋多數重又厚，但 Gore-Tex 作為一種高性能物料，鞋款用上特製薄膜材質，有效阻擋雨水入鞋，同時水蒸氣分子則可輕易穿透排出，可保持鞋內透氣，減少焗促感。換句話說，就算落雨打風，都可以穿得乾爽舒服。因此一，不少運動品牌都與 Gore-Tex 合作，推出具防水兼備透氣功能的波鞋。

選購防水鞋時，除了留意防水性能外，還應考慮鞋底的防滑功能及整體的舒適度。以下精選了 7 個品牌與 Gore-Tex 合作的波鞋，結合功能性與設計感，讓你無懼任何天氣挑戰。

Gore-Tex防水波鞋推介1. Mizuno MENS WAVE RIDER GTX 2 WIDE

適合腳掌較寬的用家，屬於跑鞋系列之中加入 Gore-Tex 防水技術的版本。採用 Mizuno Enerzy 中底物料，具備良好緩震及回彈力，即使下雨日都可以應付長時間行走。外底設計亦有考慮濕滑地面，提升抓地力。整體重量適中，穿上腳無論街跑定日常出街都啱用。

價錢：$1,200

Mizuno MENS WAVE RIDER GTX 2 WIDE

Gore-Tex防水波鞋推介2. ASICS GEL-SONOMA 7 GTX｜男子｜1011B593-004

專為越野跑設計，用上 Gore-Tex 鞋面，適應突變天氣。大底為 TRAIL SPECIFIC 外底，適合不平路面及泥地使用；中底加入 AmpliFoam 技術，增強耐用性及舒適感。即使面對打風落雨的山路或濕滑樓梯，都可以保持穩定。鞋身剪裁貼腳，但不侷促，對日常行山或戶外活動愛好者來說非常實用。

7折特價︰$620；原價︰$890

ASICS GEL-SONOMA 7 GTX｜男子｜1011B593-004

Gore-Tex防水波鞋推介3. Salomon X Ultra Alpine GORE-TEX

以行山鞋起家的 Salomon，這雙 X Ultra Alpine 結合了戶外穩定性與都市穿搭感。用上 Contagrip 大底與 GORE-TEX 鞋面，適應多種地形又防水。鞋領貼腳包覆，走斜路或梯級時提供足夠支撐。外型偏向修身線條，不會太「行山 feel」，即使穿去返工或日常活動也不突兀。

8折特價︰1,279；原價︰$1,598

Salomon X Ultra Alpine GORE-TEX

Gore-Tex防水波鞋推介4. New Balance 2002RX GTX

將人氣復古跑鞋 2002R 注入 Gore-Tex 技術，打造出 2002RX GTX。延續 ABZORB 中底與 N-ergy 緩震，無論長時間步行或站立都能保持舒適。外型中性易襯，米灰與軍綠配色低調有層次，是潮人日常之選。鞋面採用麂皮與防水物料混搭，即使濕水都易於打理。

價錢：$1,399

New Balance 2002RX GTX

Gore-Tex防水波鞋推介5. Hoka Transport GORE-TEX

一向主打厚底緩震的 Hoka ，這對 Transport GORE-TEX 特別為都市步行而設。鞋底以 Vibram 大底製成，防滑效果佳，加上柔軟 EVA 中底，即使全天走動亦唔會覺得腳板攰。Gore-Tex 鞋面防水同時保留透氣，適合需要長時間站立時穿着。簡潔設計容易配搭，不論褲裝或裙裝都合襯。

價錢：$1,499

Hoka Transport GORE-TEX

Gore-Tex防水波鞋推介6. Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE

Nike ACG 系列主打戶外活而設，這款 Mountain Fly Low 加入 GORE-TEX 鞋面與 React 中底，防水之餘腳感柔韌。外底凸起設計針對濕滑地面加強抓地力，鞋舌及鞋領則為加高防護結構。整體設計偏街頭風，即使搭配闊褲或 cargo style 都夠有型。適合想要個性之餘又不想鞋面濕透的人。

價錢：$1,299

Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE

Gore-Tex防水波鞋推介7. ADIDAS NATIONAL GEOGRAPHIC TERREX TRAILMAKER 2 GORE-TEX 登山鞋

與 National Geographic 聯乘款式，這款 TERREX TRAILMAKER 2 GORE-TEX 除了防水功能外，更注重環保設計，用上再生物料，加上 GORE-TEX 層防水透氣，應付突變天氣毫無壓力。外底 Traxion 紋理設計增強濕地抓地力，適合短途行山時穿着。

價錢：$1,099

ADIDAS NATIONAL GEOGRAPHIC TERREX TRAILMAKER 2 GORE-TEX 登山鞋

