Goyard手袋新款來襲！「Bonbonnière法棍包」圓潤亮相，質感控必收的法式經典

低調的法國箱包世家Goyard，每每推出新作總能引起時尚人士的關注。品牌經典的包款如簡潔大氣的Saïgon「西貢包」、輕便實用的Saint-Louis托特包等，一直是許多人的心願清單之選。近日，品牌帶來了全新的Bonbonnière手袋，以近期大熱的法棍造型延續品牌法式優雅，成為質感控們的下一個目標！
這款全新Bonbonnière手袋，兼具低調奢華感與辨識度，修長俐落的「法棍」（Baguette）輪廓，搭配加長的皮革手柄，造型俐落，還能靈活轉換背法，手拎或肩背都合適，能以不同攜帶方式呈現多樣風格。
全新Bonbonnière設計靈感源自品牌古董款的Saint-Martin手袋，承襲了類似的廓形與舒適的圓潤手柄。手袋的名字「Bonbonnière」也別有深意，源自20世紀初巴黎那些小巧、精緻又溫馨的公寓，寓意著這款包雖體積小小，卻能容納日常必需品，同時散發著巴黎式的優雅格調。
這款手袋共有11種顏色可選，包括紅色、黑色、黑色配棕色、綠色、黃色、橙色、酒紅色、白色、灰色、藍色以及海軍藍色，能滿足不同的搭配需求。
