Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！
Muse Mini Vanity
Muse Mini Vanity延續了品牌Muse PM Vanity的經典設計，以迷你化的尺寸呈現，兼具優雅與實用性，能輕鬆收納日常必備物品包括錢包、手機等必備品，搭配可拆式皮革背帶，不論是手提、肩背還是斜背，都能輕鬆切換攜帶方式，適配不同出門場景。
Muse Nano Vanity
同樣沿襲Muse PM Vanity設計核心的Muse Nano Vanity，尺寸更為精巧，卻依然保留Goyard的標誌性細節，能收納小物件，像是鑰匙、卡片、口紅等，避免小東西散落混亂。這款同樣配備可拆式皮革背帶，手提、肩背或斜背皆可，讓隨身收納既整潔又便利。
此次兩款飯盒包的配色選擇也相當豐富，包含黑色、黑棕雙色、紅色、橙色、黃色、綠色、天藍色、深藍色、酒紅色、白色與灰色，不論是偏好低調沉穩，還是喜歡亮麗活潑，相信都能找到符合自己風格的款式！
相關文章：張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
