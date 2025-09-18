Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了

Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！

Muse Mini Vanity

Goyard Muse Mini Vanity

Muse Mini Vanity延續了品牌Muse PM Vanity的經典設計，以迷你化的尺寸呈現，兼具優雅與實用性，能輕鬆收納日常必備物品包括錢包、手機等必備品，搭配可拆式皮革背帶，不論是手提、肩背還是斜背，都能輕鬆切換攜帶方式，適配不同出門場景。

Goyard Muse Mini Vanity

Muse Nano Vanity

Goyard Muse Nano Vanity

同樣沿襲Muse PM Vanity設計核心的Muse Nano Vanity，尺寸更為精巧，卻依然保留Goyard的標誌性細節，能收納小物件，像是鑰匙、卡片、口紅等，避免小東西散落混亂。這款同樣配備可拆式皮革背帶，手提、肩背或斜背皆可，讓隨身收納既整潔又便利。

Goyard Muse Nano Vanity

此次兩款飯盒包的配色選擇也相當豐富，包含黑色、黑棕雙色、紅色、橙色、黃色、綠色、天藍色、深藍色、酒紅色、白色與灰色，不論是偏好低調沉穩，還是喜歡亮麗活潑，相信都能找到符合自己風格的款式！

