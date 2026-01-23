GPS之母、美國非裔女數學家Gladys West逝世，享年95歲。(X)

有「GPS之母」美譽為全球衛星定位系統(GPS)奠定數學基礎的的美國數學家Gladys West，於17日在家人陪伴下安詳離世，享年95歲。她生前建構一個非常詳細且精確反映地球實際形狀的數學模型，成為GPS的技術骨幹。

Gladys West於1930年10月27日在維珍尼亞州出生，在種族隔離時期的美國南方長大，曾在家中煙草小農場幫忙。成績十分優異取得維珍尼亞州立學院(現為維珍尼亞州立大學)獎學金，並獲數學學士和碩士學位。1956年，她受聘於位於維吉尼亞州達格倫的海軍試驗場(Naval Proving Ground)，即是現在稱為海軍水面作戰中心(Naval Surface Warfare Center)的達格倫分部，她為試驗場擔任數學家，亦成為該基地第二位被聘用的非裔女性，至1998年退休。維珍尼亞州立大學20日在社交平台X發文，沉痛悼念校友Gladys West的逝世。校方形容「她是一位開拓者，其卓越才華對現代GPS技術的發展做出傑出貢獻。她追求卓越、勇於創新、樂於奉獻的精神將永遠激勵維吉尼亞州立大學全體師生。」

隱身幕後科學家之一 成就晚年才獲肯定

Gladys West在試驗場服務的42年裡，工作是找出測量和模擬地球形狀的方法，收集並分析來自衛星的數據，以程式創建了愈來愈精確的地球大地水準面(Geoid)全球模型，為衛星定位提供精準參考，最終促成GPS的誕生，讓衛星導航得以可靠運作。

不過，她的名字鮮有出現在公眾視野，直到2018年才因一份提交給姐妹會Alpha Kappa Alpha的簡短生平介紹而被重新發現，同年入選美國空軍「太空與飛彈先驅名人堂」，獲得遲來的肯定。她於2020年出版回憶錄《It Began with a Dream》2024年3月，相關互動展覽在維珍尼亞理工大學創新園區揭幕，並展開巡迴展出，讓更多人認識這位改變世界卻長期隱身幕後的科學家。Gladys West在晚年受訪時曾透露，她外出旅行時，反而偏好使用紙本地圖，而非完全依賴導航科技。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1005836/gps之母-美國非裔女數學家gladys-west逝世-享年95歲?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral