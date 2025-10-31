Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
Grace Wales Bonner 出任 Hermès 男裝創意總監 | 英倫學者型設計師如何改寫法式奢華未來？
愛馬仕宣布由英國設計師 Grace Wales Bonner 接任品牌創意總監，這位以文化學術深度與詩意設計著稱的倫敦設計師，將接棒 Veronique Nichanian 之後的時代任務，成為這個近兩世紀歷史的法國奢侈品牌少數非法國籍的掌舵者。Hermès 的選擇，既是一場文化意識的革命，也是一種對未來時尚敘事的重新定義，當法式優雅融入文化知識傳統，Hermès 即將迎來最富思辨氣質的一章。
Grace Wales Bonner 的思想根源
在加入 Hermès 之前，Grace Wales Bonner 的名字已是文化與時尚界交會的象徵。出生於倫敦、擁有英牙混血背景的她，畢業於 Central Saint Martins，以 2016 年獲得 LVMH 年輕設計師大獎後迅速崛起。她的同名品牌 Wales Bonner 一直以跨文化對話為核心，探討黑人身份、歐洲學術傳統與男性氣質之間的關係。她的設計作品並非單純的時裝，而像是穿在身上的文化論文。她透過布料、輪廓與造型重構歷史脈絡，從殖民地時期的軍裝、加勒比文學，到爵士文化與西非宗教符號，Grace 善於將這些複雜的符碼轉化為極簡而深邃的服裝語言。
Hermès 的選擇：從工藝美學到文化
Hermès 一直是低調奢華的代名詞。它不追求潮流，而是堅持法式工藝、細膩材質與永恆設計語彙。然而，隨著全球時尚語境轉變，奢侈的定義也在被重寫從炫耀式消費轉向文化價值與精神意義。Grace Wales Bonner 的加入，正是 Hermès 的關鍵一棋。她的學術背景與多元文化視野，讓品牌能夠突破過去白人上流社會的象徵框架，開拓更全球化的語言。她的時尚態度充滿靜默的力量，不靠標誌或符號，而以故事、思考與材質細節傳達價值。Hermès 曾透過 Veronique Nichanian 的男裝設計建立優雅日常的典範，而 Grace 的出現，將這份優雅推進到哲學層次，她會讓皮革與絲綢不只是奢侈材料，而成為文化對話的載體。
一場文化交織的實驗
Grace Wales Bonner 的風格，始終圍繞著身份的流動性。她將黑人文化視為全球文化的重要支脈，不是邊緣，而是主體。她擅長將靈性元素、詩意語言與歷史研究融入設計中。對 Hermès 而言，這是一次極具象徵意義的融合。品牌的歷史深深根植於歐洲貴族與馬術文化，而 Grace 的介入，讓這份傳統不再封閉，而是被重新書寫。她將把血統的概念延展為文化的血脈，讓一個誕生於 19 世紀巴黎的家族品牌，擁有 21 世紀多元世界的靈魂。
為何是 Grace Wales Bonner？
時尚產業的權力結構正在被改寫。從 Pharrell Williams 出任 Louis Vuitton 男裝總監，到 Grace 接任 Hermès，可以看出奢侈品牌已不再單以市場或名氣為導向，而是追求文化共鳴與思想代表性。Grace 的上任，是 Hermès 對當代價值觀的回應，她象徵包容、多元、文化連結與靜默力量的崛起。她不追求聲量，而追求思考的持久性。這份知性美學，正好平衡 Hermès 的理性工藝與感性精神。對品牌而言，她不只是女性設計師或少數族裔代表，而是一位能以哲學方式詮釋奢華的設計思想家。
Hermès 的下一章：優雅的思想革命
Grace Wales Bonner 的上任，不僅是品牌管理層的策略調整，更是奢侈品時代精神的轉折。她的文化深度、知識背景與對身份政治的敏銳觀察，將讓 Hermès 超越永恆經典的標籤，走向一個更具靈魂的未來。當她以布料為筆、剪裁為句，重新定義法式優雅的含義時，Hermès 將不再只是傳承的象徵，而成為文化對話的引領者。
其他人也在看
2025 Polo衫推薦｜Miu Miu、Polo Ralph Lauren、Tommy Hilfiger百搭Polo Shirt穿出街頭休閑感！
終於轉季了！揮別炎夏，迎來初秋，可以為衣櫃添置新衫。2025是Polo衫大翻身的年度，先是Miu Miu帶起裇衫配Polo的穿法，美式休閑風的興起後，更成了必備單品。ELLE為你精選12件Miu Miu、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger等品牌的Polo衫，讓你擺脫老氣，穿出高級感的Polo造型！Miu Miu2025 Polo衫推薦：Miu Miu棉質針織polo衫這款棉質針織 Polo 恤衫走學院風格，結合 Miu Miu 的別緻特色：方正線條及羅紋針織飾邊為服裝締造精緻設計，增加「書呆子」的文學氣息；內搭淺藍色的摺袖裇衫，帶來Miu Miu專屬的層次感。按此購買Tommy Hilfiger2025 Polo衫推薦：Tommy Hilfiger修腰Polo衫黑色的Polo衫百搭又經典，衣項位採用純黑的鈕扣，即使在開領時都能貫徹全黑的設計，不會讓其他顏色的鈕扣奪去焦點；反之，Polo衫的唯一焦點落於刺繡Logo上，簡潔有力。如果想增添穿搭趣味，可以參考圖中的疊穿方式，以層次感突出Polo衫的衣領，令臉部顯得較細。按此購買Ralph Lauren2025 Polo衫ELLE.com.hk ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜觀塘Halloland室內蝦場釣蝦限時$111！人均最平$55.5限時任釣／期間限定釣大閘蟹
近幾個月香港天氣經常時晴時雨，想找個室內活動輕鬆一下？10月29日下午三點，位於觀塘的Halloland室內釣蝦場於KKday限時推出低至$111優惠，折後人均最平$55.5即可一小時無限任釣蝦；另設任釣兩小時買一送一。而且現在趁著大閘蟹季，場主更特別加設期間限定的「釣大閘蟹」體驗，還可以即釣即燒，夠晒新鮮！周末假期未有節目的話，約朋友或一家大細一齊去玩幾個鐘，一次過體驗集玩樂、美食及放鬆於一身！Yahoo Food ・ 2 小時前
國際新上位女團KATSEYE「萬聖節」向Mariah Carey致敬
【on.cc東網專訊】國際女團KATSEYE是由韓國娛樂公司HYBE與美國唱片公司Geffen合資成立，6位成員來自美國、瑞士、菲律賓以及韓國，她們透過影視串流平台Netflix的真人騷選秀節目《韓國星學院：KATSEYE》（Pop Star Academy:東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
四個巨型充氣雕塑最後一日維港巡遊 吸引不少市民圍觀
【Now新聞台】4個巨型充氣卡通雕塑最後一日展出，在維港兩岸巡遊。主辦機構指，過去假期單日有約十萬人次到訪，會考慮在香港做多一些活動。數層樓高的卡通坐在巨型水泡上暢泳。「LABUBU」、麥當勞的滑嘟嘟、多啦A夢以及芝麻街的Elmo一起出動，在維港兩岸巡遊兩圈。圍觀的粉絲都準備充足，盛裝打扮自己的公仔，坐在膊上一起到場。「目標人物」一到，便要抓緊時機「打卡」。它作為IP界的「元老」，自然深得民心。Nicholas：「我喜歡叮噹，因為我喜歡顏色是藍色，第二是因為我小時候都會看。」鄭先生：「我都是多啦A夢的粉絲，覺得都出來了，便買一些他們的產品，即場用一下拍下照。巡遊可能地方大，人流分散一些，但我見大家都頗期待，頗開心。」近年大熱的它都有一大班捧場客，有人特意由上海來港。上海遊客王小姐：「我喜歡了很多年，一直在買，但是愈來愈難買，愈來愈難買。風景也很好，然後這邊整個氛圍都不錯。」期間大會安排了「小驚喜」，讓其中3個卡通人物在渡輪上與市民互動。主辦機構指，過去的周日及重陽節公眾假期單日有約十萬人次到場。AllRightsReserved 創辦人林樹鑫：「我們(以往)有一半以上都不是在香港的項目，都在外面，我們會考慮會否在香港做多一些活動。若是各界都成績是好，亦得到多些不同的回響及支持，我們都會更加願意做多些，把不同模式的東西IP化，我們希望是做到的。他又指，為了活動而設的市集，除了攤位遊戲，亦有特色產品，吸引大批人購票入場。不少市民趁活動最後一日把握機會買心頭好回家，不過我手上這隻公仔便用錢都買不到，要赢出攤位遊戲才可帶走。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
10/31萬聖節「3星座財運爆發」！TOP1人脈帶來財富，別錯過手氣最旺這幾天！
萬聖節即將到來，你的財富也正在靠近！星座專家小孟老師點名3星座，在萬聖節前後將會有良好財運，想增加收入的人千萬要把握！姊妹淘 ・ 1 天前
4個巨型充氣卡通雕塑在維港巡遊
【now新聞台】4個巨型充氣卡通雕塑最後一日展出，在維港兩岸巡遊。下午2時開始，人氣卡通「LABUBU」、多啦A夢、麥當勞的滑嘟嘟以及芝麻街的Elmo，分別由添馬公園出發，會先到炮台山東岸公園一帶，再橫越維港到尖沙咀。在灣仔會展附近的海傍，有不少市民到場與心儀的卡通「打卡」留念。now.com 新聞 ・ 17 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Huawei全新智能系列：手機、平板電腦、降噪耳機，一次滿足工作學習娛樂
Huawei香港近日發佈多款智能新品，包括全能平板MatePad 12 X 2025、輕巧高效的MatePad 11.5 2025，以及首度搭載「紅楓原色鏡頭」的 nova 14 系列智能手機和FreeBuds 7i無線耳機，全面覆蓋工作、學習與娛樂場景。 新版柔光屏配全新手寫筆 MatePad 12 X採用全金屬一體成型機身及幻彩珠光工藝，重555克、厚度僅5.9毫米。配備納米級紋理設計的12吋PaperMatte柔光屏可降低反射與藍光，並獲得SGS低視覺疲勞與 TÜV Rheinland低藍光、無閃爍認證。平板預載PC級WPS Office，配合跟機的智能磁吸鍵盤及支援NearLink 技術的全新M-Pencil Pro，實現電腦級文書與創作體驗。 MatePad 12 X可配合智能磁吸鍵盤使用，有電腦級的使用體驗。 PaperMatte柔光屏用上納米級紋理設計，可降低 60%熒幕反射率及消除99% 干擾光。 平板同時支援Huawei Notes筆記應用，可分屏操作及錄音同步回放，方便整理課堂與會議重點。預載GoPaint專業繪畫軟件，內置逾150種筆刷及多圖層編輯，輕鬆創作專業畫ETNet ・ 1 天前
「樂福波鞋」Rosé、Jennie私下都著，為何成為2025爆紅潮流關鍵詞？
2025年的鞋櫃裡，如果還沒有一雙樂福波鞋（Sneaker Loafer），你可能已經落後了半個時尚圈。這個結合樂福鞋優雅外型與波鞋舒適機能的「混血鞋款」，從2024年初開始默默發酵，到現在已經成為各大品牌爭相推出的當紅炸子雞。更讓人興奮的是，BLACKPINK 的 ROSÉ 和 Jennie 都穿著不同款式的樂福波鞋，她們的親身示範讓這股熱潮徹底爆發。從 New Balance、HOKA 到 MIZUNO，幾乎每個運動品牌都交出自己的款式，而每一對新款推出後都迅速售罄，證明這絕對不只是曇花一現的潮流。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 21 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 1 天前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 19 小時前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前