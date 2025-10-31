Grace Wales Bonner 出任 Hermès 男裝創意總監 | 英倫學者型設計師如何改寫法式奢華未來？

愛馬仕宣布由英國設計師 Grace Wales Bonner 接任品牌創意總監，這位以文化學術深度與詩意設計著稱的倫敦設計師，將接棒 Veronique Nichanian 之後的時代任務，成為這個近兩世紀歷史的法國奢侈品牌少數非法國籍的掌舵者。Hermès 的選擇，既是一場文化意識的革命，也是一種對未來時尚敘事的重新定義，當法式優雅融入文化知識傳統，Hermès 即將迎來最富思辨氣質的一章。

Grace Wales Bonner 的思想根源

PHOTO / IG@walesbonner

廣告 廣告

在加入 Hermès 之前，Grace Wales Bonner 的名字已是文化與時尚界交會的象徵。出生於倫敦、擁有英牙混血背景的她，畢業於 Central Saint Martins，以 2016 年獲得 LVMH 年輕設計師大獎後迅速崛起。她的同名品牌 Wales Bonner 一直以跨文化對話為核心，探討黑人身份、歐洲學術傳統與男性氣質之間的關係。她的設計作品並非單純的時裝，而像是穿在身上的文化論文。她透過布料、輪廓與造型重構歷史脈絡，從殖民地時期的軍裝、加勒比文學，到爵士文化與西非宗教符號，Grace 善於將這些複雜的符碼轉化為極簡而深邃的服裝語言。

Hermès 的選擇：從工藝美學到文化

PHOTO / IG@walesbonner

Hermès 一直是低調奢華的代名詞。它不追求潮流，而是堅持法式工藝、細膩材質與永恆設計語彙。然而，隨著全球時尚語境轉變，奢侈的定義也在被重寫從炫耀式消費轉向文化價值與精神意義。Grace Wales Bonner 的加入，正是 Hermès 的關鍵一棋。她的學術背景與多元文化視野，讓品牌能夠突破過去白人上流社會的象徵框架，開拓更全球化的語言。她的時尚態度充滿靜默的力量，不靠標誌或符號，而以故事、思考與材質細節傳達價值。Hermès 曾透過 Veronique Nichanian 的男裝設計建立優雅日常的典範，而 Grace 的出現，將這份優雅推進到哲學層次，她會讓皮革與絲綢不只是奢侈材料，而成為文化對話的載體。

一場文化交織的實驗

PHOTO / IG@hermes

Grace Wales Bonner 的風格，始終圍繞著身份的流動性。她將黑人文化視為全球文化的重要支脈，不是邊緣，而是主體。她擅長將靈性元素、詩意語言與歷史研究融入設計中。對 Hermès 而言，這是一次極具象徵意義的融合。品牌的歷史深深根植於歐洲貴族與馬術文化，而 Grace 的介入，讓這份傳統不再封閉，而是被重新書寫。她將把血統的概念延展為文化的血脈，讓一個誕生於 19 世紀巴黎的家族品牌，擁有 21 世紀多元世界的靈魂。

為何是 Grace Wales Bonner？

PHOTO / IG@hermes

時尚產業的權力結構正在被改寫。從 Pharrell Williams 出任 Louis Vuitton 男裝總監，到 Grace 接任 Hermès，可以看出奢侈品牌已不再單以市場或名氣為導向，而是追求文化共鳴與思想代表性。Grace 的上任，是 Hermès 對當代價值觀的回應，她象徵包容、多元、文化連結與靜默力量的崛起。她不追求聲量，而追求思考的持久性。這份知性美學，正好平衡 Hermès 的理性工藝與感性精神。對品牌而言，她不只是女性設計師或少數族裔代表，而是一位能以哲學方式詮釋奢華的設計思想家。

Hermès 的下一章：優雅的思想革命

PHOTO / IG@hermes

Grace Wales Bonner 的上任，不僅是品牌管理層的策略調整，更是奢侈品時代精神的轉折。她的文化深度、知識背景與對身份政治的敏銳觀察，將讓 Hermès 超越永恆經典的標籤，走向一個更具靈魂的未來。當她以布料為筆、剪裁為句，重新定義法式優雅的含義時，Hermès 將不再只是傳承的象徵，而成為文化對話的引領者。