Grace Wales Bonner 歷史性入主 Hermès 之路
回顧這位牙買加裔英國設計師十年鋪路，如何成為時裝史上首位掌舵一線品牌的黑人女性。
在 Dior、Chanel、Gucci、Versace 等品牌的一眾創意總監首秀之中，Louise Trotter 為 Bottega Veneta 帶來的發布首秀，使她成為備受期待的 2026 春夏時裝周上，唯一以創意總監身份登場的女性——但這個「唯一」很快將被改寫。Grace Wales Bonner 確認出任 Hermès 男裝創意總監，接替將於 2026 年卸任、任職長達 37 年的 Véronique Nichanian。
本季前所未有的創意總監人事更迭已足以撼動時裝界，而 Grace Wales Bonner 加盟 Hermès 的消息，更是來自奢侈品領域最具排他性的品牌之一的一次地震級轉向。她不僅將成為這家將近 200 年歷史大屋的首位黑人女性設計師掌舵者，其新職更令她成為時裝史上首位領銜大型大屋設計的黑人女性。
雖然這位獨立英國設計師的任命來得突然——在 Nichanian 宣布離任數日後即官宣——但她一路穩步上揚，顯然已為一線大屋的主帥之位做好準備。耐人尋味的是，數年前她其實已悄悄流露過希望與 Hermès 合作的念頭。「我一直的夢想，是與一間以剪裁見長的品牌合作，因為那正是我創作的核心。」她曾對 System 於 2019 年表示，並點名「Hermès，抑或 Savile Row 的剪裁老字號」。
雖然很容易說 Wales Bonner 早在六年前「憑意念成真」而獲此職位，但這種說法忽略了她親手累積的耀眼履歷。自 2014 年畢業於倫敦 Central Saint Martins，並於十年前創立同名品牌以來，她憑實力斬獲無數榮譽。
品牌成立僅一年，她便於 2015 年在 British Fashion Awards 奪得「Emerging Menswear Designer」獎，翌年更成為首位贏得「LVMH Young Designer Prize」的男裝設計師。至 2019 年，她再獲 British Fashion Council/Vogue Designer Fashion Fund 資助。
2020 年，品牌與 adidas Originals 展開首次合作，令她的知名度急速攀升；這段合作延續至今，亦讓她的名字走向全球。同年 1 月於天橋亮相的「Wales Bonner x adidas Samba」在為經典鞋型注入當代魅力上扮演關鍵角色。到 2024 年（歷經多雙「Wales Bonner x adidas Samba」之後），這雙球鞋已強勢回到時代語境的核心。
踏入 2020 年代，Wales Bonner 持續在時裝界最具份量的頒獎典禮上獲得肯定：2021 年奪得 CFDA 年度國際男裝設計師獎；翌年在 BFC Fashion Awards 獲頒「Independent British Brand of the Year」，並因其對時裝的貢獻獲授大英帝國員佐勳章（MBE）。
她以跨文化的視角與嚴謹的研究方法，讓自己的聲音超越時裝範疇，在更廣泛的藝術界贏得尊重。2023 年，宣布由她於紐約現代藝術博物館（MoMA）策劃一個由 40 件作品組成的展覽，透過藝術聚焦非洲離散社群。該展於 2024 年 4 月閉幕後，大都會藝術博物館邀請她加入 2025 年 Met Gala 的主辦委員會，主題圍繞服裝展《Superfine: Tailoring Black Style》。
Wales Bonner 出任 Hermès 的消息來得正其時：2025 年對她而言已是關鍵一年，除了擔任 Met Gala 角色，亦迎來品牌創立 10 週年。臨近年終，她踏入奢華大屋版圖，可謂為這段十年征途加冕。
考慮到其前任近四十年的長期掌舵，以及 Hermès 一向保守而緩慢的演進節奏，Wales Bonner 的到任對品牌而言既關鍵亦頗為大膽。相較於 Louis Vuitton、Balenciaga、Loewe 等早已以創意顛覆取代對傳承堅守的大屋，這家擁有 188 年歷史的品牌擁抱轉型的步伐明顯更慢。
Hermès 一向嚴守品牌 DNA，從打擊 2023 年 NFT「MetaBirkin」等未經授權產品，到圍繞標誌性 Birkin 的訴訟皆有所行動——後者更被指設下購買門檻，迫使顧客須先在其他產品消費數千美元才有資格購入。外界對這種精心編排的排他性多有批評，認為過時且對新顧客不友善。Wales Bonner 多元且帶有局外人視角的理念，會否為品牌帶來語調上的轉向？
設計師與 Hermès 的共通點，在於對工藝與個人歷史的極致講究。她不僅在傳統剪裁上累積紮實功力，同時擁抱創新，以國際視野為歐陸美學換上新語彙。她與重量級藝術機構的合作與檔案研究，屢次把文化傳承轉譯為具有當代衝擊力的設計——對於接管歷史悠久的大屋而言，這是一項至關重要的能力。
定於 2027 年 1 月發表的 Hermès 男裝首秀，已被視為時裝史上的里程碑時刻。作為首位掌舵頂級大屋的黑人女性，這位牙買加裔英國設計師正打破那個長期由白人男性創意總監主導的格局。對奢侈世界長年的排他性發起有力挑戰之際，這項任命亦很可能成為 Hermès 的關鍵轉機。
