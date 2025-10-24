焦點

新民黨公布參選名單　葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任

HYPEBEAST

Grace Wales Bonner 歷史性入主 Hermès 之路

回顧這位牙買加裔英國設計師十年鋪路，如何成為時裝史上首位掌舵一線品牌的黑人女性。

HYPEBEAST
Malick Bodian/Hermes
Malick Bodian/Hermes

在 Dior、Chanel、Gucci、Versace 等品牌的一眾創意總監首秀之中，Louise Trotter 為 Bottega Veneta 帶來的發布首秀，使她成為備受期待的 2026 春夏時裝周上，唯一以創意總監身份登場的女性——但這個「唯一」很快將被改寫。Grace Wales Bonner 確認出任 Hermès 男裝創意總監，接替將於 2026 年卸任、任職長達 37 年的 Véronique Nichanian。

廣告

本季前所未有的創意總監人事更迭已足以撼動時裝界，而 Grace Wales Bonner 加盟 Hermès 的消息，更是來自奢侈品領域最具排他性的品牌之一的一次地震級轉向。她不僅將成為這家將近 200 年歷史大屋的首位黑人女性設計師掌舵者，其新職更令她成為時裝史上首位領銜大型大屋設計的黑人女性。

雖然這位獨立英國設計師的任命來得突然——在 Nichanian 宣布離任數日後即官宣——但她一路穩步上揚，顯然已為一線大屋的主帥之位做好準備。耐人尋味的是，數年前她其實已悄悄流露過希望與 Hermès 合作的念頭。「我一直的夢想，是與一間以剪裁見長的品牌合作，因為那正是我創作的核心。」她曾對 System 於 2019 年表示，並點名「Hermès，抑或 Savile Row 的剪裁老字號」。

Giovanni Giannoni/Getty Images
Giovanni Giannoni/Getty Images

雖然很容易說 Wales Bonner 早在六年前「憑意念成真」而獲此職位，但這種說法忽略了她親手累積的耀眼履歷。自 2014 年畢業於倫敦 Central Saint Martins，並於十年前創立同名品牌以來，她憑實力斬獲無數榮譽。

品牌成立僅一年，她便於 2015 年在 British Fashion Awards 奪得「Emerging Menswear Designer」獎，翌年更成為首位贏得「LVMH Young Designer Prize」的男裝設計師。至 2019 年，她再獲 British Fashion Council/Vogue Designer Fashion Fund 資助。

2020 年，品牌與 adidas Originals 展開首次合作，令她的知名度急速攀升；這段合作延續至今，亦讓她的名字走向全球。同年 1 月於天橋亮相的「Wales Bonner x adidas Samba」在為經典鞋型注入當代魅力上扮演關鍵角色。到 2024 年（歷經多雙「Wales Bonner x adidas Samba」之後），這雙球鞋已強勢回到時代語境的核心。

Malick Bodian/Hermes
Malick Bodian/Hermes

踏入 2020 年代，Wales Bonner 持續在時裝界最具份量的頒獎典禮上獲得肯定：2021 年奪得 CFDA 年度國際男裝設計師獎；翌年在 BFC Fashion Awards 獲頒「Independent British Brand of the Year」，並因其對時裝的貢獻獲授大英帝國員佐勳章（MBE）。

她以跨文化的視角與嚴謹的研究方法，讓自己的聲音超越時裝範疇，在更廣泛的藝術界贏得尊重。2023 年，宣布由她於紐約現代藝術博物館（MoMA）策劃一個由 40 件作品組成的展覽，透過藝術聚焦非洲離散社群。該展於 2024 年 4 月閉幕後，大都會藝術博物館邀請她加入 2025 年 Met Gala 的主辦委員會，主題圍繞服裝展《Superfine: Tailoring Black Style》。

Wales Bonner 出任 Hermès 的消息來得正其時：2025 年對她而言已是關鍵一年，除了擔任 Met Gala 角色，亦迎來品牌創立 10 週年。臨近年終，她踏入奢華大屋版圖，可謂為這段十年征途加冕。

Kevin Mazur/Getty Images
Kevin Mazur/Getty Images

考慮到其前任近四十年的長期掌舵，以及 Hermès 一向保守而緩慢的演進節奏，Wales Bonner 的到任對品牌而言既關鍵亦頗為大膽。相較於 Louis Vuitton、Balenciaga、Loewe 等早已以創意顛覆取代對傳承堅守的大屋，這家擁有 188 年歷史的品牌擁抱轉型的步伐明顯更慢。

Hermès 一向嚴守品牌 DNA，從打擊 2023 年 NFT「MetaBirkin」等未經授權產品，到圍繞標誌性 Birkin 的訴訟皆有所行動——後者更被指設下購買門檻，迫使顧客須先在其他產品消費數千美元才有資格購入。外界對這種精心編排的排他性多有批評，認為過時且對新顧客不友善。Wales Bonner 多元且帶有局外人視角的理念，會否為品牌帶來語調上的轉向？

設計師與 Hermès 的共通點，在於對工藝與個人歷史的極致講究。她不僅在傳統剪裁上累積紮實功力，同時擁抱創新，以國際視野為歐陸美學換上新語彙。她與重量級藝術機構的合作與檔案研究，屢次把文化傳承轉譯為具有當代衝擊力的設計——對於接管歷史悠久的大屋而言，這是一項至關重要的能力。

定於 2027 年 1 月發表的 Hermès 男裝首秀，已被視為時裝史上的里程碑時刻。作為首位掌舵頂級大屋的黑人女性，這位牙買加裔英國設計師正打破那個長期由白人男性創意總監主導的格局。對奢侈世界長年的排他性發起有力挑戰之際，這項任命亦很可能成為 Hermès 的關鍵轉機。

11 travel

其他人也在看

薄底波鞋回歸！2025年男士最強潮流單品：從Puma Speedcat到adidas Taekwondo的穿搭示範

薄底波鞋回歸！2025年男士最強潮流單品：從Puma Speedcat到adidas Taekwondo的穿搭示範

厚底球鞋當道的年代終於過去。2025年時尚圈的焦點重新回到薄底鞋，從Puma的Speedcat、adidas的Taekwondo，到Maison Margiela、Onitsuka Tiger與Balenciaga等品牌的重新詮釋，這股薄底復興浪潮不只是風格回潮，更是一種生活方式的轉變。在街頭與伸展台之間，薄底鞋代表著返璞歸真的時尚哲學，以以俐落的剪影、流暢的身段與獨特的配搭，展現自信。

men's uno HK ・ 17 小時前
大閘蟹全攻略2025！一文睇清大閘蟹當造期、哪個產地最出名？

大閘蟹全攻略2025！一文睇清大閘蟹當造期、哪個產地最出名？

又到大閘蟹當造季節！大閘蟹屬於冬眠生物，冬天來臨前都會「儲肥」自己，因此蟹膏蟹肉都會比其他季節多。本文將為大家介紹大閘蟹當造期、如何分辨公乸或揀選大閘蟹、正宗煮法及食法、進食注意事項，以及大閘蟹產地，無論買回家、到餐廳又或直接飛到產地吃都可以做定功課先呢！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Stray Kids方燦披FENDI訂製戰袍！華麗寶石亮片爆閃、帥炸首爾舞台

Stray Kids方燦披FENDI訂製戰袍！華麗寶石亮片爆閃、帥炸首爾舞台

10月18、19日，Stray Kids在仁川亞運主體育場迎來萬眾期待的返場演唱會，為全球巡演劃下華麗句點。而作為FENDI品牌大使的方燦，當然也不負眾望，用一身極致細節堆疊的高級訂製服裝，帥炸舞台～這套以FENDI 2025–26秋冬系列為靈感的訂製造型，把「黑西裝」這件老派單品，升級...

styletc ・ 1 天前
ROVER綜藝咁樣樣｜四子「玩命」試爬椰子樹 亨仔豪言「冇難度」 Jason回想表現感觸

ROVER綜藝咁樣樣｜四子「玩命」試爬椰子樹 亨仔豪言「冇難度」 Jason回想表現感觸

今晚（24日）《ROVER綜藝咁樣樣》播出的第5集，ROVER進行「玩命」訓練，挑戰爬椰子樹。打頭陣的陳鎮亨（亨仔），由最初豪言「冇難度」，到最後也禁不住大叫「好高」，更邊爬邊唞大氣。亨仔事後坦言：「爬到中段開始其實真係好驚，因為棵樹真係好高下。其實過程中心情都幾複雜，因為我覺得呢個item係有一個好明確嘅目標，平時做緊嘅嘢就算完成咗都未必有一個好明確嘅成果，難得有一個目標我可以去闖，我好想試吓，好想有所收穫。」而本身有畏高的卓金樂（Kim）更加爬到喊，還感慨地表示：「你話放棄其實好容易㗎咋，但係我諗返起我哋一齊做嘢，唔想咁易放棄囉。」其他成員聽到Kim的真情剖白也大為感動。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
你常吃的這香料「原來有助燃脂」！醫曝研究數據：讓腰圍縮小、身體自己變好

你常吃的這香料「原來有助燃脂」！醫曝研究數據：讓腰圍縮小、身體自己變好

薑不僅能驅寒暖胃，還能幫助「喚醒身體代謝力」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，最新研究發現，薑能提升體內脂聯素濃度，讓身體代謝變得更聰明、更順暢，進而減少腰圍、降低體脂，對穩定血糖與減少慢性發炎都有幫助。

姊妹淘 ・ 1 天前
戶外機能遇上街頭潮流：Mountain Hardwear x BEAMS 2025 秋冬膠囊系列

戶外機能遇上街頭潮流：Mountain Hardwear x BEAMS 2025 秋冬膠囊系列

MOUNTAIN HARDWEAR 與 BEAMS 攜手推出 2025 秋冬膠囊系列，融合戶外傳承與當代風格

HYPEBEAST ・ 1 天前
Casio 推出首款可穿戴式 G-SHOCK 戒指：DWN-5600「Nano」

Casio 推出首款可穿戴式 G-SHOCK 戒指：DWN-5600「Nano」

Casio 推出 G-SHOCK DWN-5600「Nano Ring」，把經典 DW-5600 微縮為戒指尺寸版本，並配備可運作的 LCD 顯示、秒錶、雙時區與 LED 背光

HYPEBEAST ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢

網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢

現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金

am730 ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶　亮出委任證斷正　東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo

小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶　亮出委任證斷正　東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場　人逢喜事索過以前

莊思敏峇里婚禮水着終於登場　人逢喜事索過以前

【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。

東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲　昔被封時尚偶像　與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo

泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲　昔被封時尚偶像　與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
曼聯4：2挫白禮頓3連捷升第4

曼聯4：2挫白禮頓3連捷升第4

【Now Sports】 曼聯在周六英超主場以4:2力克白禮頓，取得聯賽3連勝，排名升至第4位。上輪在雙紅會作客贏利物浦的曼聯，今仗陣容微調，錫斯高與約賀分別取代賽前稱傷的曼治及哈利麥佳亞，擔任正選。白禮頓由近3場入4球的前曼聯射手韋碧克掛帥。曼聯乘勝追擊，今仗在24分鐘由古亞在禁區頂射門得手領先。10分鐘後，卡斯美路一記遠射，皮球省中人改變方向入網，領先優勢擴大至2:0。60分鐘，安保姆引球入禁區，在兩名敵將面前起腳，皮球貼柱而入。白禮頓全場控球時間比曼聯還要多，而埋門次數亦不少，直到74分鐘，腳風大順的韋碧克主射自由球破網。戰至補時兩分鐘，哥斯度拿斯接應占士米拿右路開出角球頂成2:3，不過曼聯於4分鐘後由安保姆接應希芬長傳後射成4:2埋齋，曼聯錄得3連勝。

now.com 體育 ・ 7 小時前
美婦每日服薑黃粉三年　肝臟受損白血球下降　專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo

美婦每日服薑黃粉三年　肝臟受損白血球下降　專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo

【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。

Yahoo 健康 ・ 1 天前
華留學生在英詐取鐵路延誤賠償　重囚最多30個月

華留學生在英詐取鐵路延誤賠償　重囚最多30個月

【on.cc東網專訊】兩名中國留學生涉嫌自2021年起，在英國利用鐵路延誤賠償機制的漏洞，榨取超過15.5萬英鎊（約160萬港元），近日分別被判囚30個月以及17周。

on.cc 東網 ・ 1 天前
珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡　據報涉纏頸增性刺激 (更新)

珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡　據報涉纏頸增性刺激 (更新)

昨日(23日)傍晚6時24分，警方接獲一名男子報案，指其兒子在葵涌葵俊苑一單位內，以一條長約80厘米的毛巾上吊。人員接報到場，消防將其解下，該名26歲姓黃男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。 被發現時手腳已呈屍斑 據報，死者為大學二年級學生，周二(21日)曾以準備考試為由，吩咐胞

am730 ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）

【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）

Uniqlo今期限定優惠為你「補齊」轉季衣櫃，帶來復古親膚嘅麻花圓領針織外套、直腳牛仔褲及緊身褲同休閒長褲，仲有便於轉季內搭嘅各款T恤！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

YAHOO著數 ・ 1 天前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？

17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？

作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」　與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔

加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」　與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔

10月18日，43歲的張柏芝與75歲的劉曉慶被網友直擊，在香港太平山頂錄製綜藝節目《一路繁花2》，兩人自然活力的狀態瞬間引發熱議，網友驚呼：「加起來竟然118歲了？完全看不出來！」

姊妹淘 ・ 1 天前
風假變例假｜栢檔海南雞員工直踩七日批不人道　管理層：唔好做囉　勞工處接130宗打風查詢

風假變例假｜栢檔海南雞員工直踩七日批不人道　管理層：唔好做囉　勞工處接130宗打風查詢

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙上月襲港，天文台一度發出十號颶風信號，全港須停課停工。惟有餐廳員工透露，高層將風假當作例假補償，但由於例假每月僅四日，導致員工需連續工作一星期，且類似情況非首次發生。曾有員工向管理層表達不滿，卻被回覆「你咪唔好做囉」。員工直言安排令人感到「很累、很不人道」，但礙於經濟不景、就業困難，只能「敢怒不敢言」。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
楊謹華41歲結婚、47歲封后，最美的事永遠不嫌太遲：不是不夠好，只是你還沒有被看見

楊謹華41歲結婚、47歲封后，最美的事永遠不嫌太遲：不是不夠好，只是你還沒有被看見

楊謹華終於在2025金鐘獎頒獎禮上，捧走視后獎座—這一刻，她等了整整十八年。她在台上笑著說：「我要把十八年來的感謝講完。」語氣平靜，卻藏著無數次落選後仍不放棄的堅持。

Yahoo Style HK ・ 1 天前