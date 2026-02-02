2026葛萊美最佳新人Olivia Dean是誰？從倫敦街頭到國際舞台，一聽就愛上的「老靈魂」嗓音

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年奪新人獎的Olivia Dean，是一位憑着〈Man I Need〉、〈So Easy (To Fall in Love)〉爆紅的英國R&B歌手。26歲之齡便以優雅的靈魂樂唱腔結合現代曲風，唱出「老靈魂」復古音樂，並成功令她奪得首座葛萊美獎。
她致辭時感性地指：「我是以一名移民後代的身份站在這裡」、「我是勇敢精神下的產物，我認為那些（移民）前輩值得被歌頌。沒有彼此，我們什麼都不是。」擁有牙買加、蓋亞那與英國血統的她，深受「疾風世代 (Windrush Generation)」文化根源影響，她這幾句感人而有力的致詞，與當前社會議題產生強烈迴響。
從小就學習音樂的Olivia Dean，小時候有加入福音合唱團，在學亦有修讀歌曲創作與聲樂。她的音樂受到受Carole King、Lauryn Hill、Amy Winehouse等人影響，歌曲創作靈感很多都來自自身經歷，有著愛、心碎、自我探索等主題，真實又具共鳴力，是這時代流行的音樂派別。
她的音樂聽起來很舒服，即使是關於心碎的歌曲，聽起來也有種很「絲滑」、「順耳」的感覺。她早在17歲與英國電子組合Rudimental合作，嶄露頭角；在2019年發行首張EP《Ok Love You Bye》。2020年疫情期間，她開著一輛鮮黃色的麵包車巡迴倫敦街頭，在戶外唱歌給任何願意駐足聆聽的人聽。這種對音樂的熱忱與直接的群眾連結，讓她從一名街頭表演者迅速進化為亞馬遜音樂 (Amazon Music) 的年度突破藝人、2023年奪BBC Music Introducing年度藝人。在去年2025年以一首〈Man I Need〉登上英國單曲榜冠軍，在Spotify現在已經有5億7千播放率。
Olivia Dean這次從Leon Thomas、Katseye、The Marías、Addison Rae、Sombr、Alex Warren以及Lola Young當中獲得今年的葛萊美最佳新人獎，繼續留意她的新作品吧！
