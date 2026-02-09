「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」將於7月9日發售決定！同步公開豪華購買特典及「封閉測試」資訊

已宣布「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」將於2026年7月9日(四)發售。

同時也公開了關於CyStore特裝版及「封閉測試」舉辦等資訊。

「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」將於7月9日發售決定！

在2026年2月5日(四)舉行的「Nintendo Direct 遊戲軟體廠商陣容 2026.2.5」中，透露了「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」將於2026年7月9日(四)發售。

本作是能體驗與多彩角色連攜、爽快戰鬥的動作RPG「GRANBLUE FANTASY: Relink」大幅進化的作品。

據稱離線單人遊玩也追加了大量新要素，冒險將進入更進一步的階段。

此外，本作的詳細資訊可於「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」官方網站確認。

「升級套組」發布！

アップグレードキット

為已購買前作「GRANBLUE FANTASY: Relink」的玩家準備了付費的「升級套組」。

利用此套組，可以將儲存資料繼承至同一平台的「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」進行升級遊玩。

附贈遊戲內道具的「特別版」

スペシャルエディション

下載版也將推出附贈多種遊戲內道具的「特別版」。

實體版的初回生產批次，或數位版的早期購買者，也準備了購買特典，包含能從遊戲序盤至中盤有利推進的道具，以及有助於與強敵戰鬥的稀有道具等。

詳細資訊可於「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」官方網站確認。

附贈豪華原創周邊的「CyStore特裝版」

CyStore特装版

在官方線上商店「CyStore」中，除了遊戲軟體的通常版外，也備齊了與豪華原創周邊成套的特裝版、限定購買特典等各式方案。

這裡推出了僅在此處才能入手的周邊，務必留意。

CyStore特裝版

遊戲軟體（各版本）

金屬武器展示盒「七星劍」

「輪盤」鑰匙圈

CyStore全新繪製壓克力藝術板(A5)

美術畫冊「The Museum of Endless Ragnarok」(B5書籍)

CyStore限定先到先得購買特典

CyStore限定先到先得購買特典：透明資料夾(B5)

CyStore特典

CyStore特典：GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok 額外道具包

「貝阿朵莉絲」搶先體驗！「封閉測試」開催決定

クローズドベータテスト

以多平台跨平台遊玩測試為目的的「封閉測試」預定將於發售前先行舉辦。

此外，在本次測試中也可使用新角色「貝阿朵莉絲」，能夠搶先一步試玩她的戰鬥風格。

參加者將透過抽選選出，參加申請方式、募集要項、測試內容等詳細資訊可於「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」官方網站確認。

實施期間：2026年3月13日(五)16:00 ～ 3月16日(一)15:59預定

申請期間：2026年2月6日(五)11:00～ 2月27日(五)23:59預定

「GRANBLUE FANTASY: Relink」正以便宜的價格登場中

前作「GRANBLUE FANTASY: Relink」がプライスダウン

前作「GRANBLUE FANTASY: Relink」現正以便宜的新價格於PlayStation、Steam平台登場。

此外，本作亦在PlayStation Plus的「遊戲目錄」中提供，加入PS Plus Extra・Premium的玩家無需額外費用即可遊玩。

何不趁此機會遊玩前作，為新作的發售做好準備呢？

作品概要 GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok Cygames股份有限公司 2026年7月9日(四) 動作RPG 1～4人(線上遊玩時) 對應 Nintendo Switch 2・PlayStation 5・PlayStation 4・Steam 實體版 建議零售價 6,930日圓(含稅)・下載版 販售價格 6,930日圓(含稅) 下載版 販售價格 9,900日圓（含稅） CERO：B(12歲以上對象) 日文・英文・法文・義大利文・德文・西班牙文(西班牙)・葡萄牙文(巴西)・簡體中文・繁體中文・韓文 日文・英文

© Cygames, Inc.

