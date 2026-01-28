Graz 大學與 Magna 合作推出先進駕駛模擬器 促進自動駕駛電動車測試

奧地利格拉茲科技大學（TU Graz）與移動技術公司 Magna 最近發佈了歐洲最先進的駕駛模擬器之一。這個設施位於該大學的新高級駕駛模擬中心，為研究人員提供一個極為現實的駕駛體驗。該模擬器使工程師能夠在物理原型尚未存在之前，對車輛進行測試，並在受控條件下精細調整底盤、輪胎及先進駕駛輔助系統。

Magna 負責模擬器的採購和安裝費用，而 TU Graz 則承擔持續的運營成本。大學領導人表示，這個中心標誌著奧地利汽車研究領域的一個重要進步。TU Graz 校長 Horst Bischof 表示，這個項目基於與 Magna 數十年的合作。他補充道，這個設施增強了奧地利作為移動創新樞紐的地位。

研究人員設計這個模擬器以彌補車輛開發中長期存在的空白，這個空白位於數學建模與真實人類感知之間。負責科學運營的 Arno Eichberger 表示，模擬器產生的結果與真實世界駕駛條件非常接近。測試駕駛員現在能夠感受到車輛在實際道路上的行為，包括傳統模擬器常常忽略的微妙反饋。

工程師可以評估人類對懸架、轉向或輪胎變化的反應，這些見解幫助團隊在開發早期驗證數位模型。該系統還減少了對昂貴物理測試的依賴，開發人員可以快速安全地運行多種場景，這種方法節省了時間並提高了結果的質量。

Magna 計劃利用該中心與國際汽車製造商合作進行項目，該公司非常看重早期開發工作的價值。根據 Magna 研發部門負責人 Severin Stadler 的說法，模擬器能夠在原型出現之前進行底盤和輪胎的調整，這縮短了開發周期並為實驗留出空間。工程師可以在無物理風險的情況下測試極端場景，並迅速比較多種車輛配置，這一方法支持跨項目更快的決策。

該模擬器還支持不同類型的車輛，工程師可以將其調整用於緊湊型車、SUV 和電動車，這種靈活性使得該設施在多個項目中均能派上用場。

在先進駕駛輔助系統（ADAS）開發中，模擬器扮演著關鍵角色。其高帶寬能夠重現超過 100 赫茲的震動，駕駛員可以感受到小的顛簸、車道標記和牽引變化。這對於電動車尤為重要，因為沒有引擎噪音，乘客更容易察覺震動。Eichberger 指出，現實的震動反饋幫助工程師改善乘坐舒適性和噪音行為。

該系統還整合了虛擬現實，提供了逼真的交通環境，使駕駛員能夠在上下文中測試顯示器和輔助功能。工程師可以安全地模擬罕見或危險的情況，模擬器的操作延遲極低，系統響應時間達到三到四毫秒，這減少了暈動病並提高了現實感。六個可移動的支架使駕駛艙擁有完全的運動自由，該平台能精確複製加速、制動、俯仰和轉彎的動作。

這些特徵使高級駕駛模擬中心成為一個強大的工具，研究人員相信它將在未來的車輛開發中發揮重要作用，從輔助駕駛到自主系統的研發都將受益於此。

