【GreenPrice】Sabon倒數日曆 低至$199買7款人氣產品

【Green Price】Sabon倒數日曆 低至$199買7款人氣產品

GreenPrice部分門市有SABON倒數日曆，優惠價$199可以買齊7款不同人氣香味和類型產品，當中包括SABON人氣白茶味身體磨砂，產品有效期到2026年6月1日，有與趣可以到以下指定GreenPrice門市入手，或用WhatsApp 65618828 向客服同事查詢門市實際庫存。

【Green Price】Sabon倒數日曆 低至$199買7款人氣產品



按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至售完即止

廣告 廣告

地點：指定GreenPrice分店（坑口、啟德、九龍灣、沙田、青衣，黃埔、元朗門市）

詳情：GreenPrice@Threads

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso