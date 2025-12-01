Greenutss 旗下 PCF. MARKET 全新健康餐盒系列震撼登場

專業營養師設計 高蛋白低碳助都市人輕鬆瘦身

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月1日 - 專業營養諮詢服務公司 Greenutss 旗下健康食物品牌 PCF. MARKET 今日隆重宣布，推出全新「PCF. MARKET 健康餐盒」系列，PCF. MARKET 多年來一直為香港顧客提供「高蛋白、低負擔」飲食選擇，今次以煥然一新的品牌形象回歸，並全面優化食譜配方，專為忙碌上班族、健身愛好者及體重管理人士度身打造。



全線餐盒由專業營養師親自設計，每盒精準控制卡路里與營養比例，強調高蛋白、低碳水化合物，結合急速冷凍保鮮技術，讓消費者只需透過微波加熱數分鐘，即可享用熱騰騰且營養均衡的美食。系列首發包含多國風味選擇，單盒售價低至HK$58，首輪訂單反應熱烈。



Greenutss 作為領先的香港營養師諮詢品牌，成立多年以來，一直致力於提供科學化飲食解決方案。公司團隊匯聚多名專業營養師及 NASM 認證健身教練，服務範圍涵蓋個人化增肌減脂計劃、針對慢性疾病（例如脂肪肝、胰島素阻抗、高血壓、糖尿病、膽固醇問題、PCOS）、中央肥胖、水腫及飲食失調等的營養建議及運動恢復方案。



PCF. MARKET 作為 Greenutss 的線上健康食品平台，專營高品質及自家製產品，包括健康餐盒、水解蛋白粉、堅果醬及即食純米糊等。是次重新推出一系列健康餐盒，正是 PCF. MARKET 回應消費者需求之舉，旨在填補市場上「好食但唔健康」或「健康但淡茂茂」的空白。據品牌透露，此系列於2025年中起研發，經過數月測試與調整，終於在冬季正式上線，首周訂購量已突破600盒，反映出香港人對便捷健康飲食的需求殷切。



全新「PCF. MARKET 健康餐盒」系列的核心理念是「高蛋白、低負擔」，每盒熱量控制在約 500-600kcal 之間，蛋白質含量約 30-70g，遠超一般即食飯盒。這不僅有助於維持肌肉質量、提升飽腹感，適合減脂期或增肌階段的使用者。餐盒系列款式如下：



勁量雞肉薑黃飯

勁量雞肉南瓜蓉燴飯

勁量雞肉明太子忌廉意粉

勁量和風香菇雞肉炊飯

484牛展牛筋滷肉飯

莎嘩啲卡香葉雞肉碎飯

韓式牛肉泡菜炒飯

冬陰公雜錦海鮮意粉

茶餐廳素肉絲星洲炒米

Greenutss 營養師特別選用優質食材，如去皮雞腿肉、新一代植物素肉及海鮮，搭配低GI（升糖指數）碳水來源，例如蒟蒻米、椰菜花飯及南瓜蓉，避免血糖劇烈波動。所有餐盒均採用急速冷凍技術，鎖住新鮮度與風味，可存放冰箱長達8個月，不用解凍微波直接加熱 7-8 分鐘即可食用，無需額外烹調，完美契合單身族或雙職家庭的痛點。



所有餐盒均附有營養標籤，包含熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物及鈉含量，讓消費者一目了然。訂購平台支援線上支付及 WhatsApp 查詢，購買滿 $450 免費送貨至港九新界，出貨及運輸時間一般為3個工作天。



Greenutss 聯合創辦人Kristen Lok 表示：「在2025 年，健康不再是奢侈，而是日常必需。新系列的健康餐盒不僅解決了都市人『無時間煮飯』的困擾，還融入科學數據，讓每口都吃得安心。我們的目標是幫助更多人達成健康目標，無論是減脂增肌還是體重管理，都能透過從PCF. MARKET 開始。」



隨著冬季到來，PCF. MARKET 邀請所有追求健康的你，立即瀏覽 pcfmarket.com，選購全新健康餐盒系列。健康，從一盒開始！欲了解詳情及更多健康資訊，請瀏覽 Greenutss 及 PCF. MARKET 官方網站或關注 @greenutss@pcfmarket Instagram。



