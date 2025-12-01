宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Greenutss 旗下 PCF. MARKET 全新健康餐盒系列震撼登場
專業營養師設計 高蛋白低碳助都市人輕鬆瘦身
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月1日 - 專業營養諮詢服務公司 Greenutss 旗下健康食物品牌 PCF. MARKET 今日隆重宣布，推出全新「PCF. MARKET 健康餐盒」系列，PCF. MARKET 多年來一直為香港顧客提供「高蛋白、低負擔」飲食選擇，今次以煥然一新的品牌形象回歸，並全面優化食譜配方，專為忙碌上班族、健身愛好者及體重管理人士度身打造。
全線餐盒由專業營養師親自設計，每盒精準控制卡路里與營養比例，強調高蛋白、低碳水化合物，結合急速冷凍保鮮技術，讓消費者只需透過微波加熱數分鐘，即可享用熱騰騰且營養均衡的美食。系列首發包含多國風味選擇，單盒售價低至HK$58，首輪訂單反應熱烈。
Greenutss 作為領先的香港營養師諮詢品牌，成立多年以來，一直致力於提供科學化飲食解決方案。公司團隊匯聚多名專業營養師及 NASM 認證健身教練，服務範圍涵蓋個人化增肌減脂計劃、針對慢性疾病（例如脂肪肝、胰島素阻抗、高血壓、糖尿病、膽固醇問題、PCOS）、中央肥胖、水腫及飲食失調等的營養建議及運動恢復方案。
PCF. MARKET 作為 Greenutss 的線上健康食品平台，專營高品質及自家製產品，包括健康餐盒、水解蛋白粉、堅果醬及即食純米糊等。是次重新推出一系列健康餐盒，正是 PCF. MARKET 回應消費者需求之舉，旨在填補市場上「好食但唔健康」或「健康但淡茂茂」的空白。據品牌透露，此系列於2025年中起研發，經過數月測試與調整，終於在冬季正式上線，首周訂購量已突破600盒，反映出香港人對便捷健康飲食的需求殷切。
全新「PCF. MARKET 健康餐盒」系列的核心理念是「高蛋白、低負擔」，每盒熱量控制在約 500-600kcal 之間，蛋白質含量約 30-70g，遠超一般即食飯盒。這不僅有助於維持肌肉質量、提升飽腹感，適合減脂期或增肌階段的使用者。餐盒系列款式如下：
勁量雞肉薑黃飯
勁量雞肉南瓜蓉燴飯
勁量雞肉明太子忌廉意粉
勁量和風香菇雞肉炊飯
484牛展牛筋滷肉飯
莎嘩啲卡香葉雞肉碎飯
韓式牛肉泡菜炒飯
冬陰公雜錦海鮮意粉
茶餐廳素肉絲星洲炒米
Greenutss 營養師特別選用優質食材，如去皮雞腿肉、新一代植物素肉及海鮮，搭配低GI（升糖指數）碳水來源，例如蒟蒻米、椰菜花飯及南瓜蓉，避免血糖劇烈波動。所有餐盒均採用急速冷凍技術，鎖住新鮮度與風味，可存放冰箱長達8個月，不用解凍微波直接加熱 7-8 分鐘即可食用，無需額外烹調，完美契合單身族或雙職家庭的痛點。
所有餐盒均附有營養標籤，包含熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物及鈉含量，讓消費者一目了然。訂購平台支援線上支付及 WhatsApp 查詢，購買滿 $450 免費送貨至港九新界，出貨及運輸時間一般為3個工作天。
Greenutss 聯合創辦人Kristen Lok 表示：「在2025 年，健康不再是奢侈，而是日常必需。新系列的健康餐盒不僅解決了都市人『無時間煮飯』的困擾，還融入科學數據，讓每口都吃得安心。我們的目標是幫助更多人達成健康目標，無論是減脂增肌還是體重管理，都能透過從PCF. MARKET 開始。」
隨著冬季到來，PCF. MARKET 邀請所有追求健康的你，立即瀏覽 pcfmarket.com，選購全新健康餐盒系列。健康，從一盒開始！欲了解詳情及更多健康資訊，請瀏覽 Greenutss 及 PCF. MARKET 官方網站或關注 @greenutss@pcfmarket Instagram。
Hashtag: #Greenutss
https://www.facebook.com/greenutss/
https://www.instagram.com/greenutss/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 Greenutss
Greenutss 提供專業的營養師服務，提供個性化的健康飲食指導，制定合適你的飲食與生活方案，助你達成營養、減肥、增肌減脂等健康目標。
關於 PCF. MARKET
PCF. MARKET 提供高蛋白、低碳健康餐盒，設計專為健身、體重管理與忙碌上班族而設，即熱即食，營養均衡，支持冷凍宅配。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
港大研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥 提升治療成效4至5成（楊佩詩報道）
【Now新聞台】港大醫學院成功研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥，提升治療成效4至5成，目前在瑪麗醫院作臨床試驗。有病人組織建議探討政府資助機構的科研成果，獲得商業利潤後，撥出部分資助普通病人使用。 一圈圈的紅色是血管，旁邊藍色是腫瘤，港大醫學院研究團隊利用病人肝癌細胞組織，配合基質蛋白分離技術及3D打印造出「肝立方」，即是仿生肝癌腫瘤模型，複製病人的真實患病情況作「體外試藥平台」，協助精準選擇最有用的治療方案，最多提升治療成效4至5成，同時減少復發率10%至15%以上。港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞：「免疫治療費用是高昂，差不多每名病人80至100萬元每年，整體而言，約有4至6成的病人對藥物治療是無效。很多時費用花了，效果未必凸顯出來，所以用肝立方可以第一時間試不同的組合，類似免疫治療、標靶藥物、免疫治療同不同免疫治療治療或加上不同輔助治療。」有關項目已獲批在瑪麗醫院進行臨床試驗。除了肝立方，未來還可以用這種技術，打印出腸立方、肺立方等幫不同的癌症試藥，亦可協助新藥研發。新藥或新技術研發涉及巨額投資，而大學科研經費部分來自政府，有病人組織認為應探討政府資助機構的醫療科研成now.com 新聞 ・ 1 天前
iHerb全單75折！兒童supplement暢銷排名Top10：破12萬滿分好評維他命D3、轉季必食維他命C低至$44
iHerb正推Black Friday與Cyber Monday限時優惠，即日起至12月3日凌晨2點，買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼，即可享全單75折優惠！今次Yahoo購物專員為大家整合iHerb兒童supplement暢銷排名Top10，當中有破12萬滿分好評、總評分高達4.9分的維他命D3，還有不少維他命軟糖、魚油產品上榜，部分更可以讓嬰幼兒服用，若想食得安心，亦可參考醫生意見。Yahoo Food ・ 1 小時前
一歲男童甲流併發肺炎嘶吼症 情況嚴重
【Now新聞台】衞生防護中心再接獲一宗兒童感染流感嚴重個案。 該一歲男童過往健康良好，上星期三開始發燒、咳嗽和流鼻水，同日向私家醫生求醫，周六呼吸急促，轉到屯門醫院急症室，因徵狀惡化再轉到兒童深切治療部，目前情況嚴重，其甲型流感併發肺炎和嘶吼症；他未有接種流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，兩名家居接觸者出現呼吸道病徵，但病況輕微。至今累計23宗兒童流感嚴重個案，當中3人死亡。#要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
2025年旅遊大事回顧｜細數外遊旅行疾病/病毒！大S流感併發肺炎離世、首宗人類感染禽流感、嬰兒殺手百日咳
自從新冠疫情之後，令大家意識到旅遊風險已不再只是機票和天氣，傳染病也是大家重視的一環！今年大S遊日期間因流感併發肺炎不幸離世，消息轟動中港台，還有同樣創下新高的感染性腸胃炎、諾如病毒、百日咳、首次出現人類感染個案的禽流感、死亡率高達80%的馬爾堡病毒病等。藉着是次回顧2025年外遊旅行疾病/病毒，再次提醒自己旅行時必須注意事項吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
加科思KRAS G12C與SHP2聯合療法數據見刊《柳葉刀呼吸醫學》
加科思(01167.HK)宣布，公司自研的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞(glecirasib)，聯合SHP2抑制劑JAB-3312(sitneprotafib)的臨床I/IIa期研究成果，正式發表於國際頂級醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》(《The Lancet Respiratory Medicine》，影響因子32.8)。這是全球首次有KRAS G12C與SHP2雙口服小分子聯合療法的系統性臨床資料登上該權威期刊。這項開放性的臨床1/2a期研究在中國開展，共納入171例KRAS G12C突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者，其中包含102例既往未接受過系統治療的初治患者。結果顯示，這一組合方案在一線患者中取得了71%的客觀緩解率(ORR)及12.2個月的中位無進展生存期(mPFS)，在KRAS G12C的相關一線治療方案中顯示出領先水準。相比目前常規免疫＋化療的一線標準治療，這一化療替代方案展示出高度競爭力。目前，KRAS G12C抑制劑與SHP2抑制劑正在中國開展3期臨床試驗，將在一線患者中直接對比該聯合方案與現行標準治療路徑，推動該雙口服組合成為全球首個有望獲批的SHP2聯合治療方infocast ・ 2 小時前
加科思(01167.HK)KRAS G12C與SHP2聯合療法數據見刊《柳葉刀呼吸醫學》
加科思(01167.HK)公布，其自研的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞(glecirasib)聯合SHP2抑制劑JAB-3312 (sitneprotafib)的臨床I/IIa期研究成果正式發表於國際頂級醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》(《The Lancet Respiratory Medicine》，影響因子32.8)。這是全球首次有KRAS G12C與SHP2雙口服小分子聯合療法的系統性臨床資料登上該權威期刊。 公司指出，該項開放性的臨床1/2a期研究在中國開展，共納入171例KRAS G12C突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者，其中包含102例既往未接受過系統治療的初治患者。結果顯示，這一組合方案在一線患者中取得71%的客觀緩解率(ORR)及12.2個月的中位無進展生存期(mPFS)，在KRAS G12C的相關一線治療方案中顯示出領先水平。相比目前常規免疫＋化療的一線標準治療，這一化療替代方案展示出高度競爭力。 目前，KRAS G12C抑制劑與SHP2抑制劑正在中國開展三期臨床試驗，將在一線患者中直接對比該聯合方案與現行標準治療路徑，推動該雙口服組合成為全球首個有望獲批的SHP2聯AASTOCKS ・ 1 小時前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 16 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 22 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
青馬大橋中年漢上周日墮海 7日後尋獲遺體
【on.cc東網專訊】今午(30日)12時20分，執法部門接獲報案，指有人於青馬大橋對開海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援船隻接報趕至現場，並將事主救起，證實他是一名男子，惟經檢驗後證實他已經斃命。on.cc 東網 ・ 21 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
穗禾苑決定移除9座大廈維修棚網 移除施工期間封窗膠板
正進行大維修的火炭穗禾苑，將移除全部9座大廈的棚網，預計相關拆除工程需時約10-12日，其後會拆棚架，亦正探討或以吊船方式完成餘下維修工程。整個屋苑亦會移除所有工程期間封窗的塑膠板。infocast ・ 18 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 16 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
解讀 | 點解英超會有05分開波時間？
一直有觀看英超賽事的香港觀眾，相信都有一個穩定開波時間概念。那麼為何今周英超會有賽事安排於英國時間下午2時05分開賽呢？Yahoo 體育 ・ 9 小時前